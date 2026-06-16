Clave para el pago de deuda: Banco Mundial aprobó garantía de u$s2.000 millones para la Argentina + Agregar ámbito en









A su vez, el miércoles, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) trataría otra garantía aunque por un monto inferior de u$s550 millones.

Banco Mundial debate una garantía para Argentina.

El directorio del Banco Mundial aprobó este martes una garantía de financiamiento de u$s2.000 millones para la Argentina, clave para despejar vencimientos de deuda en dólares y consolidar el proceso de acumulación de reservas. El crédito combina dos avales del Grupo Banco Mundial para movilizar: una basada en políticas (Policy-Based Guarantee, PBG) del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y una garantía de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Según anunció la entidad, en conjunto, las garantías cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda del préstamo comercial.

“Estamos comprometidos a apoyar la estabilización macroeconómica de Argentina y su agenda de reformas orientadas al crecimiento. Esta innovadora estructura de garantías contribuye a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capital, movilizando financiamiento en condiciones más accesibles, al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia a largo plazo”, afirmó Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe.

Por su parte, Junaid Kamal Ahmad, vicepresidente de Operaciones de MIGA, agregó: "Esta operación demuestra cómo la innovadora combinación de productos financieros a través de la Plataforma de Garantías del Grupo Banco Mundial puede adaptarse a las necesidades de nuestros países miembros. En el caso de Argentina, la estructura financiera, que aprovecha los balances tanto del BIRF como de MIGA, generará importantes ahorros en el momento en que más se necesitan, al tiempo que atraerá inversiones que mejorarán tanto la calidad de vida como los medios de subsistencia".

A su vez, este miércoles, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) también trataría otra garantía para la Argentina, aunque por un monto inferior de u$s550 millones. Por último se espera que el 22 de julio, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) debata una ayuda adicional, en una franja de hasta u$s500 millones.

Con los dos avales del BID y el Banco Mundial que en total llegan a la cifra de u$s2500 millones ante el vencimiento por u$s4.400 millones del próximo 9 de julio. A eso se le sumaría la garantía del CAF. Hasta la semana pasada, las tenencias en moneda extranjera alcanzaban los u$s2917 millones: el 66% del compromiso del 9 de julio. La posición de Caputo de cara a los vencimientos Durante las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial a mediados de abril, el ministro de Economía, Luis Caputo, aclaró: "No es nueva deuda, sino que es para refinanciar los vencimientos de capital. Venimos trabajando hace mucho en financiamientos alternativos que son más accesibles en tasa, más baratos que el mercado". Las garantías son importantes porque habilitaría a la Argentina a negociar créditos internacionales a tasas estimadas entre 5,5% y 6,5% anual y a seis años de plazo. Caso contrario sería que el país salga a emitir deuda internacional y, cómo adelantaron expertos a Ámbito, no bajaría del 8,5%. Recategorización por parte de calificadoras le dan un aire al Gobierno La semana pasada la agencia calificadora de riesgo Standard & Poor's elevó la nota de la deuda soberana de largo plazo de Argentina en moneda extranjera desde CCC+ hasta B-, y mantuvo su perspectiva estable. Hace poco más de un mes, otra importante clasificadora, en este caso Fitch Ratings, había adoptado una medida similar. Con el envión de esta nueva evaluación, el riesgo país comprimió esa semana hasta los 446 puntos básicos, mínimos desde 2018.

Temas Banco Mundial