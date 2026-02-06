Tras el colapso, Bitcoin hace pie en los u$s66.000 e intenta ponerle freno al desplome

Bitcoin se desploma a mínimos de 2021 y genera pérdidas por u$s2.670 millones en 24 horas. Los ETF de BTC acumulan salidas por más de u$s1.000 millones en tres días consecutivos. Michael Burry advierte sobre una posible "espiral de muerte".

Muchos inversores fueron sorprendidos por la caída de precios y luego quedaron mal posicionados.

El mercado de criptomonedas atraviesa una corrección de peso. Bitcoin (BTC) se desplomó 6% este jueves hasta los u$s66.000, alcanzando niveles no vistos desde antes del máximo histórico registrado en el ciclo alcista de 2021. El movimiento bajista no es un fenómeno aislado : responde a una marcada correlación con el sector tecnológico de Wall Street , que también registra fuertes retrocesos .

Ethereum (ETH) sigue la misma tendencia y cae 7,5% hasta los u$s1.928, acumulando una pérdida de 40% en los últimos 30 días. Entre las criptomonedas alternativas, XRP es una de las pocas que no retrocede, con un leve incremento diario de 0,4%. La otra es Figure Heloc , que aumenta 2,4%.

El pánico también alcanzó a los fondos cotizados (ETF) vinculados a bitcoin . Los ETF al contado de BTC registraron salidas netas superiores a u$s430 millones este jueves, acumulando tres jornadas consecutivas con saldos negativos que superan cómodamente los u$s1.000 millones . En las últimas dos semanas, apenas dos ruedas cerraron en terreno positivo .

Por otro lado, aproximadamente u$s800 millones en apuestas cripto fueron liquidadas en apenas cuatro horas, según datos del rastreador CoinGlass , con la mayoría concentrada en posiciones largas (alcistas).

Según expertos del sector, esta combinación sugiere que los inversores fueron sorprendidos por la caída de precios y luego quedaron mal posicionados durante el rebote observado en la sesión asiática.

En total, las liquidaciones de las últimas 24 horas alcanzaron los u$s2.670 millones, de los cuales u$s2.310 millones provinieron de posiciones largas.

La advertencia de Michael Burry

En medio del caos, Michael Burry, el inversor que se hizo famoso por apostar contra el mercado inmobiliario estadounidense antes de la crisis de 2008, advirtió que Bitcoin podría entrar en una "espiral de muerte" sostenida.

En una publicación en su Substack personal, Burry destacó similitudes entre estas caídas y las observadas durante 2021 y 2022, y aseguró que nuevas pérdidas podrían tensionar rápidamente los balances de los grandes tenedores de criptomonedas. "Escenarios alarmantes están ahora al alcance", afirmó.