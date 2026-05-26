La FIFA presentó Trionda, la pelota del Mundial 2026 que se carga como un celular

Por primera vez en la historia, el Mundial de fútbol se disputará con una pelota inteligente. La tecnología sigue arrasando en el deporte rey y así es como la FIFA comunicó que Trionda se conectará a la electricidad para cargarse y reunir datos.

¿El fin del fútbol? La FIFA presentó la polémica pelota del Mundial 2026, que se carga como un celular

La FIFA comunicó que Trionda, la pelota oficial que se utilizará en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá , será inteligente. Tal es así que, como cualquier dispositivo movil, tendrá una carga electrica.

Desde el ente que rige el fútbol global impulsan el avance de la tecnología en el deporte, y esto no es más que una mera muestra.

En el interior de la TRIONDA hay un chip electrónico con sensores avanzados. Este sistema es el núcleo de la llamada “Connected Ball Technology” , una evolución tecnológica desarrollada por Adidas para asistir a los sistemas arbitrales de la FIFA.

El sensor, suspendido en el centro geométrico del balón mediante tirantes elásticos, está diseñado para no alterar ni el peso ni el comportamiento aerodinámico.

Trionda incorpora un acelerómetro y un giroscopio, capaces de registrar con precisión cada aceleración, rotación, velocidad e impacto. Este chip mide el movimiento a una frecuencia de 500 veces por segundo (500 Hz) , un ritmo que permite detectar incluso los contactos más sutiles con el balón.

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La información recogida por el sensor se transmite en tiempo real hacia antenas instaladas alrededor del estadio. Este flujo de datos constante es fundamental para el funcionamiento del sistema de fuera de juego semiautomatizado y el VAR, permitiendo que los árbitros reciban alertas instantáneas sobre goles, manos imperceptibles o situaciones críticas que el ojo humano, o incluso las cámaras tradicionales, podrían pasar por alto.

El balón incluye la necesidad de recarga eléctrica, exactamente igual que un teléfono móvil. Antes de cada partido, los utileros colocan las pelotas oficiales sobre bases de carga por inducción electromagnética, un procedimiento que recuerda a la rutina de cargar un smartphone.

Embed BALÓN REVOLUCIONARIO



La pelota TRIONDA será el balón con el que se jugará el Mundial 2026. El mismo tendrá un chip que entrega datos de todo tipo, y que requiere ser cargado previo a los encuentros.#MundialEcuagol2026



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El origen del nombre de la pelota inteligente

El término “Tri” hará referencia a las tres naciones organizadoras, mientras que “onda” hará alusión a la conexión que existirá entre países hasta que concluya el evento deportivo que comenzar el jueves 11 de junio y finalizará el 19 de julio de 2026.

Asimismo, el balón cuenta con tres colores: azul, verde y rojo. Cada uno contará con un diseño propio en representación de cada nación. Las estrellas de la bandera de Estados Unidos estarán ubicadas dentro del color azul. México, estará identificado dentro del verde con el águila característica del país y Canadá contará con la hoja de arce en el rojo.

Por último, esta pelota contará con solamente cuatro paneles con el objetivo de lograr una mayor precisión en los golpes. Cabe destacar que varios balones clásicos utilizados en otras citas mundialistas estaban compuestos por 32 paneles.