Una joven murió por un golpe de calor mientras participaba de una carrera de Hyrox + Agregar ámbito en









Los especialistas confirmaron que la mujer de 28 años sufrió hipertermia, es decir, un aumento extremo de la temperatura de su cuerpo, debido al gran esfuerzo físico de la competencia.

El productor de Hyrox Francia, Maxime Villalongue, salió a respaldar a la organización del evento tras la tragedia.

Una deportista de 28 años perdió la vida en Lyon, Francia, tras sufrir un colapso en plena carrera de Hyrox. Los médicos explicaron que su temperatura corporal subió a niveles mortales por el esfuerzo extremo. Esta exigente competencia combina ocho kilómetros de carrera a pie con ocho paradas de ejercicios pesados, como arrastrar trineos y lanzar balones medicinales.

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De todos modos, el productor de Hyrox Francia, Maxime Villalongue, salió a respaldar a la organización del evento tras la tragedia. En una nota publicada por el diario español ABC, el encargado aseguró que el establecimiento cerrado contaba con climatización controlada que iba de los 18°C a los 20°C. Además, detalló que los valores de humedad “se mantuvieron en niveles adecuados de entre 65% y 70%” y remarcó que los atletas contaban con varios puestos de agua para tomar durante todo el recorrido de la prueba.

El directivo de la competencia mostró su asombro ante la situación de salud de la atleta. Villalongue manifestó: “Es incomprensible. En estas condiciones, nos preguntamos cómo es posible. Creo que o bien los deportistas llegaron después de haber permanecido demasiado tiempo al sol o bien no habían bebido lo suficiente”. Por otra parte, el vocero confirmó que se encuentra en contacto constante con el entorno cercano de la joven fallecida para responder a todas sus inquietudes.

Las palabras del productor hacen referencia al clima extremo que golpeó a Francia esos días. Afuera del gimnasio, el termómetro trepó hasta los 31°C. Este calor tan fuerte llegó por una masa de aire cálido proveniente del norte de África. Además, una zona de alta presión se instaló sobre el oeste de Europa. Esto hizo que las temperaturas subieran mucho más de lo normal para el mes de mayo.

De qué se trata el deporte Hyrox Hyrox es una disciplina deportiva bajo techo que combina la carrera de resistencia con el entrenamiento de fuerza explosiva. La competencia consiste en correr un kilómetro y realizar un ejercicio funcional específico, una secuencia fija que se repite ocho veces en un orden obligatorio. Jueces estrictos vigilan cada estación para asegurar que se cumplan las normas, ya que nadie puede empezar la fuerza sin correr antes, ni avanzar a la siguiente etapa sin terminar la anterior.

Esta exigente combinación de carrera y fuerza somete al cuerpo a un esfuerzo físico extremo. Debido al alto volumen de trabajo y al desgaste acumulado, es necesario entrenar con cuidado para evitar cualquier tipo de problema. Se requiere una preparación física muy completa para soportar el estrés que esta competencia genera en el organismo.

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