Dólares del colchón: los FCI ganan terreno como opción de inversión tras la Ley de Inocencia Fiscal

Los FCI permiten que el dinero de miles de inversores sea administrado por especialistas que invierten en distintos activos según el objetivo del fondo.

Los FCI permiten que el dinero de miles de inversores sea administrado por especialistas que invierten en distintos activos según el objetivo del fondo.

El debate sobre las modificaciones en la Ley de Inocencia Fiscal generó que más de un ahorrista piense en que vale la pena poner a trabajar los "dólares del colchón" para no perder contra la inflación. En este marco, los fondos comunes de inversión (FCI) entran al podio de las mejores alternativas.

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La lógica es simple. Los dólares guardados en una caja de seguridad no producen renta y, además, pierden poder adquisitivo con el paso del tiempo debido a la inflación estadounidense.

El propio ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que mantener los dólares fuera del sistema "es un muy mal negocio" porque la moneda estadounidense también pierde valor y esos recursos no contribuyen al crecimiento económico.

Los FCI permiten que el dinero de miles de inversores sea administrado por especialistas que invierten en distintos activos financieros según el objetivo del fondo.

Esto ofrece una ventaja importante para quienes recién comienzan a invertir: no es necesario seleccionar bonos, acciones u obligaciones negociables de manera individual. La gestión queda en manos de profesionales , mientras que el inversor accede a una cartera diversificada con montos relativamente bajos.

Además, existen fondos adaptados a distintos perfiles de riesgo. Algunos priorizan la preservación del capital mediante instrumentos de corto plazo, mientras que otros buscan mayores retornos invirtiendo en bonos corporativos, deuda soberana o incluso acciones locales e internacionales.

"Un FCI en dólares te permite proteger tus ahorros de la devaluación, obtener rendimientos en una moneda estable y acceder a una inversión diversificada con poco capital. Al invertir en activos como bonos corporativos u obligaciones negociables en dólares, tu plata queda diversificada y bien gestionada por profesionales. Así, no necesitás estar pendiente del mercado todos los días", resaltan desde Cocos Capital.

Los FCI permiten que el dinero de miles de inversores sea administrado por especialistas que invierten en distintos activos financieros según el objetivo del fondo. Depositphotos

Diversificación y liquidez

Otro de los principales beneficios de los FCI es la diversificación.

En lugar de concentrar todo el capital en un único activo, el dinero se distribuye entre decenas de instrumentos. Esto reduce el impacto que podría tener el mal desempeño de una inversión puntual sobre el patrimonio total.

A su vez, la mayoría de los fondos ofrecen una liquidez elevada. Dependiendo del producto, el rescate puede acreditarse en el mismo día o dentro de las siguientes 24 o 48 horas, una característica especialmente valorada por quienes desean mantener disponibilidad sobre sus ahorros.

"Los fondos de inversión permiten a ahorristas de todo tipo hacer crecer sus ahorros de forma mucho más segura gracias a que pueden diversificar mucho más y depender menos de lo que pase en un país, una empresa, o una industria en particular", comentó Jonatan Kon Oppel, fundador de Zait.

Una puerta de entrada al mercado de capitales

La reglamentación de la Ley de Inocencia Fiscal también facilitó la canalización de fondos hacia el mercado de capitales. La Comisión Nacional de Valores habilitó mecanismos para que quienes adhieran al régimen puedan realizar depósitos e invertir, entre otras alternativas, mediante FCI colocados por agentes autorizados.

Esto convierte a los fondos en uno de los vehículos más accesibles para quienes desean comenzar a operar formalmente sin necesidad de desarrollar conocimientos avanzados sobre inversiones.

En un escenario donde el Gobierno busca captar parte de los aproximadamente u$s170.000 millones que se estima permanecen fuera del sistema financiero, la posibilidad de canalizar esos recursos hacia inversiones productivas cobra cada vez más relevancia.

Según estimaciones oficiales, actualmente solo alrededor de u$s40.000 millones se encuentran depositados en entidades financieras.

Para el ahorrista, el objetivo no debería ser únicamente regularizar su situación fiscal, sino también aprovechar esa oportunidad para mejorar la administración de su patrimonio.