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30 de julio 2026 - 16:39

La UCR calificó de "inconstitucional" el DNU migratorio de Javier Milei y pidió al Congreso que lo rechace

El titular del radicalismo, Leonel Chiarella, criticó la medida publicada en el Boletín Oficial que añade a los mensajes de odio como nueva causal para impedir el ingreso al país de extranjeros.

Leonel Chiarella, titular de la UCR, apuntó contra el decreto que firmó Javier Milei.&nbsp;

Leonel Chiarella, titular de la UCR, apuntó contra el decreto que firmó Javier Milei. 

Chiarella afirmó que el decreto que modifica la Ley de Migraciones "es inconstitucional” ya que "no hay ni necesidad ni urgencia". Por ese motivo, manifestó que el Congreso Nacional "debe rechazarlo expresamente”.

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La medida, oficializada mediante el Decreto 681/2026 y publicada en el Boletín Oficial, fue comunicada por la Oficina del Presidente a través de un mensaje en el que se argumentó que la decisión responde a una reciente "campaña antiargentina" que trascendió el ámbito deportivo tras el Mundial 2026 y que tuvo repercusiones en la política internacional.

Los argumentos del Gobierno y la respuesta del titular de la UCR

Según expresó el Gobierno, la defensa de la Nación, de sus ciudadanos y de los símbolos nacionales constituye un principio "innegociable". En ese marco, el comunicado oficial incluyó una definición atribuida al mandatario: "Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país".

La norma establece que podrán ser alcanzados por la prohibición de ingreso o la expulsión quienes hayan dirigido mensajes de odio, ya sea de manera oral o escrita, o hayan incitado a la violencia contra el pueblo argentino o contra un ciudadano argentino por motivos de nacionalidad. También comprende a quienes hayan realizado, participado o promovido actos de ultraje contra los símbolos patrios.

El titular de la UCR nacional criticó la decisión de Nación al señalar que va en contra de la postura histórica del país. "Argentina es un país que se hizo grande cuando abrió sus brazos a nuestros abuelos que llegaron desde diferentes países para desarrollar nuestra Nación”, dijo en un posteo en sus redes sociales.

Para el radical e intendente de Venado Tuerto, la soberanía nacional "se defiende cuidando el patrimonio de los argentinos e integrando a la comunidad sin divisiones innecesarias", en un claro mensaje hacia la política de apertura y desregulación de Javier Milei y a sus recurrentes agresiones hacia la oposición. "La soberanía se defiende respetando la Constitución Nacional", recalcó.

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