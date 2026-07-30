Paritarias mineras: AOMA acordó una suba salarial acumulativa del 7,7% para la minería extractiva

El gremio liderado por Héctor Laplace cerró un nuevo acuerdo con la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo 38/89. Los incrementos se aplicarán entre julio y septiembre.

Los trabajadores de la minería extractiva recibirán un incremento acumulativo del 3% en julio, al que se sumará un 2,5% en agosto y un 2% en septiembre.

La Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA) alcanzó un nuevo acuerdo paritario con la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) para los trabajadores comprendidos en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 38/89 , correspondiente a la rama de minería extractiva . El entendimiento establece una actualización salarial acumulativa que contempla incrementos escalonados durante los meses de julio, agosto y septiembre.

El acuerdo fue rubricado por el secretario general de AOMA, Héctor Laplace , en el marco de las negociaciones paritarias que ambas partes mantienen de manera periódica para actualizar los salarios del sector frente a la evolución de la inflación.

El aumento llega en un momento en que las exportaciones mineras argentinas alcanzaron un nuevo máximo histórico durante el primer semestre de 2026 y consolidaron al sector como uno de los principales motores del comercio exterior. Así lo destacó el ministro de Economía, Luis Caputo , quien difundió en su cuenta de X los últimos datos elaborados por la Secretaría de Minería, que muestran ventas externas por u$s4.742 millones entre enero y junio, el mayor registro para un primer semestre desde que existen estadísticas comparables.

Según la información oficial compartida por el ministro, el monto exportado representa un crecimiento del 74,4% respecto del mismo período de 2025 y se ubica 154,7% por encima del promedio registrado entre 2010 y 2025 , reflejando la aceleración que atraviesa la actividad minera impulsada por el desarrollo del litio y la recuperación de los metales preciosos.

El principal motor del crecimiento fue el litio , cuyas exportaciones aumentaron 185% interanual , mientras que los minerales metalíferos registraron un incremento del 58% . En tanto, el resto de los productos del sector, que incluye minerales no metalíferos, mostró una suba más moderada del 3,9% .

Dentro del segmento metalífero, el desempeño también fue positivo. Las exportaciones de oro crecieron 51,2%, mientras que las de plata avanzaron 87,9%, acompañando la mejora de los precios internacionales y el mayor nivel de producción de varios yacimientos.

Cómo serán los aumentos

Según lo acordado entre el sindicato y la cámara empresaria, los trabajadores de la minería extractiva recibirán un incremento acumulativo del 3% en julio, al que se sumará un 2,5% en agosto y un 2% en septiembre. Aplicados de manera acumulativa, los ajustes representan una mejora salarial cercana al 7,7% para el trimestre.

Desde AOMA señalaron que el acuerdo es el resultado de las negociaciones desarrolladas con las empresas del sector y remarcaron que el objetivo continúa siendo preservar el poder adquisitivo de los trabajadores mineros.

Laplace destacó la defensa del salario

Tras la firma del acuerdo, la conducción nacional del sindicato sostuvo que el entendimiento es "resultado del trabajo sostenido en la mesa de negociación, reafirmando el compromiso de la organización con la defensa del salario y del poder adquisitivo de los trabajadores mineros".

Por su parte, el secretario general de AOMA, Héctor Laplace, valoró el acompañamiento de las distintas seccionales y de los cuerpos orgánicos del gremio durante el proceso de negociación y afirmó que "la unidad de la organización permite alcanzar acuerdos que le mejoren la vida a los trabajadores y trabajadoras de la familia minera".

El nuevo entendimiento alcanza a los trabajadores encuadrados en el Convenio Colectivo de Trabajo 38/89, que regula las condiciones laborales de la actividad minera extractiva en el país, y se suma a la serie de revisiones salariales que el sector viene realizando para adecuar las remuneraciones al contexto económico.