Enero cerró con 68.383 motos patentadas y marcó el mejor inicio de año desde 2018









Según ACARA, los patentamientos crecieron 15,4% interanual y 13,1% frente a diciembre. Honda lideró marcas y la Wave 110 volvió a ser el modelo más vendido.

En enero de 2026, 68.383 motos fueron patentadas.

En enero de 2026, el mercado argentino de motos registró 68.383 unidades patentadas, un crecimiento interanual del 15,4% y una suba mensual del 13,1%. El volumen, según la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), marcó el mejor enero desde 2018 y consolidó a Honda como líder del ranking de marcas y modelos en el país durante el mes.

En detalle, ACARA informó que el total de 68.383 motovehículos patentados representó una suba del 15,4% interanual, frente a las 59.252 unidades de enero de 2025, y un crecimiento del 13,1% respecto de diciembre, cuando se habían registrado 60.439.

De acuerdo al informe sectorial, este nivel de actividad convirtió a enero de 2026 en el mes de enero con mayor cantidad de patentamientos desde 2018, un dato que confirma la recuperación del mercado en el arranque del año.

Honda lideró el número de motos patentadas En el ranking de marcas, se produjeron movimientos en los primeros puestos. Honda se mantuvo al frente del mercado con 13.692 unidades y una participación del 20%. En segundo lugar se ubicó Gilera, que recuperó esa posición con 8.743 patentamientos, mientras que Motomel quedó tercera con 8.543. Más atrás, Zanella retomó el cuarto puesto con 6.130 unidades, y Corven descendió al quinto escalón con 6.045.

image El liderazgo también se reflejó en el ranking de modelos. La histórica Honda Wave 110S volvió a encabezar el listado mensual con 6.802 unidades, seguida por la Gilera Smash con 5.857. La principal novedad fue que la Motomel B110 recuperó el tercer lugar con 4.693 patentamientos, superando a la Keller KN 110-8, que quedó cuarta con 4.057. En el quinto puesto se mantuvo la Corven Energy 110, con 4.020 unidades.

Desde la composición del mercado, el informe muestra que la categoría motocicletas concentró prácticamente todo el volumen, con 66.548 unidades, mientras que los scooters sumaron 1.612 patentamientos en enero. En menor escala se ubicaron los cuatriciclos (156), triciclos (60) y ciclomotores (3) . El desempeño también tuvo fuertes diferencias regionales. Buenos Aires lideró ampliamente el ranking provincial con 22.938 patentamientos, equivalente al 33,5% del total nacional. En segundo lugar se ubicó Santa Fe, con 6.932 unidades, y en tercero Córdoba, con 6.687. Más atrás se posicionaron Tucumán (4.068) y Chaco (3.981), completando el grupo de las cinco jurisdicciones con mayor volumen mensual . Con estos resultados, el mercado cerró el primer mes de 2026 con un fuerte crecimiento interanual, un claro predominio de los modelos de baja cilindrada y una renovada disputa entre marcas nacionales e internacionales en los primeros puestos del ranking.

