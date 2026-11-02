Wall Street repunta en la previa a las elecciones en EEUU, mientras que el petróleo baja más de 6%

La opinión generalizada es que una victoria contundente de los demócratas provocará una oleada de ventas, ya que podría imponer obstáculos a la industria de la inteligencia artificial, sector que ha impulsado las ganancias durante la mayor parte de los últimos cuatro años.

Los principales índices bursátiles de Wall Street registran alzas este lunes, a medida que las acciones del sector tecnológico y relacionadas con la IA se estabilizaron tras un octubre volátil . Los inversores ahora centran su atención en las elecciones de mitad de mandato y en una nueva semana intensa de presentación de resultados empresariales.

Además, esto ocurre en paralelo a una fuerte baja de los precios internacionales del petróleo , lo que también ayudó a apuntalar el optimismo del mercado. Las conversaciones entre funcionarios iraníes y cataríes sobre un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente despertaron la esperanza de que las interrupciones en el suministro pudieran atenuarse.

A eso se le agregó una información que señala que el presidente estadounidense, Donald Trump, desea dar más tiempo a la diplomacia con Irán. El crudo Brent — de referencia en gran parte del mundo, incluida Argentina — se desploma 6% hasta u$s106,47 el barril, mientras que el crudo estadounidense WTI cae 6%, hasta los u$s97,48 el barril.

En Europa, el Euro Stoxx sube 0,23%. A nivel local, el DAX alemán aumenta 0,20% y el CAC francés acompaña con 0,45%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 0,08%. En el Viejo Continente, la novedad de la jornada es que la fabricante de trenes Alstom SA se desplomó un 25% tras recortar sus previsiones para el conjunto del ejercicio y anunciar una reestructuración integral.

En Asia, el Hang Seng de Hong Kong subió 0,42%, mientras que la bolsa de Shanghái aumentó 1,08%. Mientras, el Kospi surcoreano saltó 2,24% y el Nikkei 225 japonés bajó 0,29%, arrastrado por la la caída de la empresa fabricante de memorias Kioxia Holdings, lo que puso de manifiesto que persisten las preocupaciones en torno a la IA.

Las claves de la jornada en Wall Street

El índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York — el S&P 500 — sube 0,53%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,69%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,80% al alza.

El Nasdaq 100 perdió más de u$s2,5 billones en valor de mercado el mes pasado y estuvo a punto de entrar en terreno de corrección, a medida que los inversores se mostraban cautelosos ante el fuerte aumento del gasto en inteligencia artificial por parte de los gigantes tecnológicos, a la espera de pruebas de una mayor rentabilidad.

Recientemente, varias empresas también han recurrido al mercado de bonos para financiar dichas inversiones, lo que intensifica la preocupación de que el gasto financiado mediante deuda resulte cada vez más difícil de justificar a medida que aumentan los costos de endeudamiento.

Entre los factores clave de esta semana se encuentran las elecciones legislativas en EEUU, que tendrán lugar el martes y determinarán si los demócratas logran arrebatar al Partido Republicano el control del Congreso. Se trata de un factor que podría generar nerviosismo en el mercado, sobre todo el tecnológico, ya que varios miembros del Partido Demócrata se mostraron críticos de algunos de los efectos de las inversiones masivas en IA.

Se prevé, de forma generalizada, que los demócratas ganen la Cámara de Representantes, pero el resultado en el Senado es más incierto. Los republicanos controlaron ambas cámaras del Congreso durante los dos primeros años de la administración Trump.