10 de febrero 2026 - 16:49

Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 10 de febrero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

dolar blue vivo inversiones mercados
Depositphotos

El dólar blue bajó $5 y cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

De esta manera, la divisa paralela anota su cuarta pérdida al hilo y toca su mínimo nivel desde el 21 de noviembre.

Informate más

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 10 de febrero

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.405 para la venta.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 10 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.852,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 10 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.461,51, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 10 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s68.815, según Binance.

