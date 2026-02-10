Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 10 de febrero

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue bajó $5 y cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito .

De esta manera, la divisa paralela anota su cuarta pérdida al hilo y toca su mínimo nivel desde el 21 de noviembre.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.405 para la venta.

El dólar CCL cerró a $1.472,81 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.8% .

El dólar MEP cerró a $1.428,83 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7% .

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 10 de febrero

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.852,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 10 de febrero

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.461,51, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 10 de febrero

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s68.815, según Binance.