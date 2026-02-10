Ricardo Darín habló sobre el nacimiento de su primer nieto: "Es precioso, estamos todos muy felices" + Seguir en









Úrsula Corberó y el Chino Darín se convirtieron en papás por primera vez. La actriz catalana dio a luz en una clínica de Barcelona.

El abuelo Darín habló sobre la llegada del nuevo integrante de la familia.

La noticia del nacimiento del primer hijo de Úrsula Corberó y el Chino Darín llenó de alegría la mundo del espectáculo. A través de un mensaje a un periodista, Ricardo Darín dio detalles del nacimiento de su primer nieto y como se encuentra su familia.

En diálogo con Luis Bremer para Desayuno Americano (América), el protagonista de El Eternauta comentó que el bebé nació alrededor del mediodía en Barcelona, España.

“Todos están muy bien por suerte. Nació alrededor del mediodía en Barcelona. Creo que las 11 y algo. El bebé es precioso y está muy bien. La madre también está muy bien. Todos muy felices. Un abrazo para todos”, aseguró a través de WhatsApp.

Por el momento, la pareja no realizó anuncios públicos ni se conocen más datos sobre la llegada del bebé a excepción de lo dicho por Ricardo. Corberó había confirmado su embarazo el 9 de septiembre de 2025 con una imagen íntima en redes sociales y una frase que rápidamente se viralizó: “Esto no es IA”.

El romance entre la actriz nacida en España y el actor argentino comenzó en 2015, cuando coincidieron en el rodaje de La Embajada, la ficción española que marcó el inicio de su vínculo. A una década de aquel primer encuentro, la pareja suma ahora su capítulo más feliz. Con la llegada de su primer hijo, consolidan una historia de amor construida paso a paso, lejos del escándalo y fiel a una intimidad que siempre defendieron.