El dólar oficial minorista cerró a $1.375 para la compra y a $1.425 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.428,11 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cerró este martes 10 de febrero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 10 de febrero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.405.
A cuánto cotizó el dólar blue hoy, martes 10 de febrero
El dólar blue cerró a $1.405 para la compra y a $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, martes 10 de febrero
El dólar CCL cerró a $1.472,81 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.8%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 10 de febrero
El dólar MEP cerró a $1.428,83 y la brecha con el dólar oficial es de 1.7%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 10 de febrero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.852,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 10 de febrero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.461,51, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 10 de febrero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s68.815, según Binance.
