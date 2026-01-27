Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 27 de enero + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue bajó a $1.470 para la compra y a $1.490 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 27 de enero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.442,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 27 de enero El dólar CCL operó a $1.503,74 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4,3%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 27 de enero El dólar MEP cerró a $1.464,66 y la brecha con el dólar oficial es de 1,5%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 27 de enero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 27 de enero El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.513,00, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 27 de enero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s88.662, según Binance.