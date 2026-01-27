El hábito de las personas más alegres, según expertos en psicología de Harvard + Seguir en









La ciencia explica que la plenitud se relaciona menos con el prestigio y las finanzas y más con la forma de vincularse con los demás.

Qué hacen las personas felices para serlo, según la psicología.

Uno de los desafíos indescifrables de la vida parecería ser cómo se alcanza la felicidad. Lo cierto es que la respuesta a esta pregunta fue abordada por distintos especialistas en psicología y otras áreas a lo largo del tiempo y, según un experto de la Universidad de Harvard, existe una costumbre simple pero clave que se repite entre las personas más felices.

Compartir tiempo con familiares y amigos, mantener conversaciones significativas y sentirse acompañado en la vida diaria contribuye a reducir el estrés, fortalecer el equilibrio emocional y generar una sensación de plenitud más duradera que la que pueden ofrecer los logros materiales o el éxito profesional.

Amigos 2025 Qué tienen en común las personas que son más felices El profesor de Harvard, Arthur C. Brooks, pone sobre la mesa un factor relevante a la hora de medir la plenitud: los vínculos cercanos. Más allá de la realización profesional, el bienestar financiero o las demás metas cumplidas, el tiempo de calidad que se pasa con las personas que uno ama resulta sumamente beneficioso para la salud.

Este tipo de encuentros hace que se dispare la liberación de oxitocina, también conocida como la hormona del amor. Se trata de una sustancia que promueve el bienestar y aumenta la sensación de seguridad en la persona. Estas experiencias fortalecen la resistencia frente al estrés de la vida cotidiana.

Familia viendo TV Freepik Freepik Por otro lado, el especialista advierte que, si bien el vínculo familiar puede ayudar a sanar otros aspectos de la vida, existen casos en los que este tipo de lazos pueden perjudicar más de lo que benefician. No es recomendable sostener vínculos tóxicos por obligación o culpa: los expertos aconsejan fortalecer aquello que es bueno para uno mismo y alejarse de lo que afecta la paz personal.

En estos casos, las amistades verdaderas cumplen un rol fundamental. Por eso, también se advierte sobre caer en la trampa de cultivar relaciones superficiales, en las que no es posible mostrarse vulnerable, ya que no cumplen la función de refugio emocional.

