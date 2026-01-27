Quién era la mujer que murió al deslizarse por la cascada Frey en el Parque Nacional Huapi + Seguir en









La víctima, de 50 años, se arrojó por la cascada y golpeó su cabeza contra una roca en una zona de difícil acceso del Parque Nacional Nahuel Huapi. El operativo de rescate finalizó durante la madrugada.

Silvana Garibaldi murió tras deslizarse por la cascada Frey y golpearse la cabeza.

Una mujer murió este martes al arrojarse por la cascada Frey en el Brazo de la Tristeza, en el Parque Nacional Huapi, luego de golpearse la cabeza contra las rocas. A pesar de haber recibido maniobras de RCP, no sobrevivió a la caída y falleció en el lugar.

Según las autoridades locales, la víctima, identificada como Silvana Garibaldi, llegó en una embarcación particular acompañada por un grupo. Del operativo de rescate intervino desde la Justicia de Río Negro y personal de Gendarmería y del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) hasta un operador lacustre que trabaja en la zona y accedió a trasladar a familiares de la mujer.

Finalmente, cerca de la 1, el cuerpo fue trasladado por tierra hasta la costa del lago Nahuel Huapi y luego por vía lacustre a Bahía López, donde la Policía de Río Negro realizó las pericias correspondientes antes de derivarlo a la morgue.

La Cascada Frey es un sector conocido por descensos informales que simulan un tobogán natural, una práctica expresamente prohibida debido al alto riesgo que representa. "En ese sector muchos visitantes realizan descensos sobre la cascada como si fuera un tobogán, actividad totalmente prohibida por extremas razones de seguridad. Cabe destacar que en esos puntos solo se puede acceder por vía lacustre y esto implica varias horas de navegación, si las condiciones climáticas los permiten", señalaron a MinutoUno.

Desde la Administración del Parque Nacional Nahuel Huapi se recordó a los visitantes que evitar el uso de cascadas como deslizadores naturales es fundamental, dado el alto riesgo que implican las superficies rocosas y las corrientes de agua.

Quién es Silvana Garibaldi, la mujer que murió en la cascada Frey La víctima fue identificada por las autoridades como Silvana Garibaldi, una mujer de 50 años que estaba en Bariloche de vacaciones. Era madre de dos hijos, oriunda de Pilar y trabajaba como licenciada en Administración, carrera que estudió en la Universidad de Buenos Aires, con especialización en marketing. En detalle, se desempeñaba como consultora especialista en Estrategia Comercial y Marketing y se destacaba en Gestión de Proyectos y Startup de Negocios.