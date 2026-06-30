Dólar blue hoy: a cuánto cerró este martes 30 de junio

El dólar blue acumula un avance mensual del 6%, el mayor salto en lo que va del año, en medio de una mayor presión cambiaria. Depositphotos

El dólar blue operó este martes a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta, según operadores de la city consultados por Ámbito. De esta manera, avanzó 0,3% en la rueda y la brecha con el tipo de cambio mayorista se ubicó en torno al 2%, en una jornada atravesada por una mayor presión sobre los distintos dólares. La divisas acumuló a lo largo del mes de junio un alza de 6% en su cotización, la mayor suba mensual en lo que va del año.

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Así, esta suba se dio en un contexto de menor oferta de divisas, asociado a compras más acotadas del BCRA, un menor volumen en el mercado oficial, una desaceleración en la liquidación del agro y menos ingresos por la vía financiera. A su vez, del lado de la demanda, la mayor presión cambiaria podría estar apoyada en factores estacionales de fin de mes, mientras que el Mundial podría estar sumando presión sobre el mercado cambiario por turismo, mientras que la liquidación de la última licitación del Tesoro dejó pesos en el mercado y también pudo haber contribuido al avance generalizado de los tipos de cambio durante la rueda.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 30 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.502,09 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 30 de junio El dólar CCL cerró a $1.563,5 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.4%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 30 de junio El dólar MEP cerró a $1.516,9 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 30 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.950. Cotización del dólar cripto hoy, martes 30 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.559,1, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 30 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s58.752, según Binance.