Federico Sturzenegger instó a las pymes a financiarse en el mercado y aseguró que "ahorrar en dólares va a ser un mal negocio"

En el Congreso Nacional Pyme, el Gobierno instó a las empresas a cambiar su estrategia de financiamiento y sostuvo que la rentabilidad ya no dependerá de la inflación ni de la acumulación de stock.

Con el el Congreso Nacional Pyme como marco, el Gobierno - de la mano del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger -, reforzó su mensaje hacia las pequeñas y medianas empresas al plantear que deberán adaptarse a un nuevo escenario económico y llamó a las compañías a dejar de depender del crédito bancario y aprovechar el mercado de capitales para financiar inversiones.

"Históricamente lo que pensaban era: voy al banco a pedir un crédito. Bueno, ahora pueden pensar en emitir acciones por el 2% o 3% de la empresa, buscar ese capital y financiar la inversión sin la carga de un préstamo que hay que devolver", afirmó.

En la misma línea, el secretario de Finanzas, Federico Furiase , afirmó que el modelo de negocios basado en la inflación, el dólar alto y la acumulación de stock quedó atrás .

Según explicó Sturzenegger, los recientes cambios regulatorios impulsados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) simplificaron el acceso al mercado para las empresas . En ese marco, señaló que las pymes podrán emitir acciones u obligaciones negociables por debajo de u$s140 millones sin necesidad de autorizaciones previas.

En este marco, el funcionario aseguró que existe una importante disponibilidad de ahorro privado que podría canalizarse hacia inversiones productivas: "La plata sobra. Sobra porque los argentinos tienen u$s300.000 millones ahorrados en el exterior, en el colchón o en cajas fuertes", sostuvo.

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, fue uno de los oradores en la apertura del Congreso Nacional Pymes 2026.

Además, remarcó que la desaceleración de la inflación modificará los incentivos para los ahorristas: "Ahorrar en dólares va a ser un mal negocio. El que se quedó en dólares en los últimos dos años ya perdió poder adquisitivo. Las pymes tienen ahí un pool de fondos enorme para convencer a los ahorristas ofreciendo retornos reales en pesos", afirmó.

Por su parte, Furiase destacó que "se terminó la Argentina del dólar alto para intentar ganar competitividad a costa de salarios en dólares muy bajos. Argentina va camino a tener salarios altos y una moneda fuerte producto de esa estabilización macroeconómica".

También destacó la estrategia oficial para fortalecer las reservas y afrontar los próximos vencimientos de deuda: "El programa financiero 2026 y 2027 ya está cerrado con estrategias de financiamiento que permiten un costo financiero más bajo de lo que implicaría salir al mercado internacional en este contexto", aseguró.

"Años y años de inestabilidad generaron un ecosistema de las empresas que se dedicaron a acumular stocks, trabajar con márgenes altos, no competir. Y ahora cuando tenés una macro mucho más ordenada y superávit, el canal de ganancia de las empresas tiene que venir por la productividad, por la eficiencia, bajar costos", concluyó.

La defensa sobre la reforma laboral

Durante su exposición, Sturzenegger también defendió las reformas laborales impulsadas por el Gobierno y alentó a las empresas a negociar directamente con sus empleados: "Hoy tienen la posibilidad de juntarse con sus empleados y fijar las reglas de la relación laboral en la propia empresa. El sindicato no entra, no hay que pagarle peaje a nadie", advirtió.

Además, destacó el nuevo modelo de recibo de sueldo implementado por el Ejecutivo para transparentar el costo laboral. "Si un empleado ve un bruto de un millón y cobra 700.000, tiene que saber que a la pyme le cuesta 1.400.000. Siéntense con sus empleados, eliminen esos peajes y armen un convenio mutuo que les sirva a ambas partes", señaló.

Sobre la labor de su cartera, Sturzenegger destacó que su cartera ya eliminó unas 16.000 normas e interpretaciones que, según sostuvo, representaban trabas para la actividad privada, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.