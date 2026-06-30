Cuánto se gana al invertir $500.000 en un plazo fijo a 30 días

Una opción que está entre las alternativas más elegidas por quienes buscan obtener una renta sin asumir grandes riesgos.

El plazo fijo tradicional continúa vigente a pesar de que las tasas de interés se ubican por debajo de los niveles registrados en años anteriores; este instrumento mantiene su atractivo por la previsibilidad que ofrece, ya que permite conocer desde el inicio cuánto dinero se cobrará al vencimiento.

Las entidades financieras cuentan con libertad para definir la tasa de interés que ofrecen a sus clientes . Esa situación provoca diferencias en los rendimientos según el banco elegido e, incluso, según el canal utilizado para constituir la inversión. En el caso del Banco Nación, la rentabilidad cambia entre quienes realizan la operación en una sucursal y quienes optan por los canales digitales.

Antes de inmovilizar el dinero, los ahorristas suelen comparar las tasas vigentes de cada entidad. Esa revisión permite identificar cuál ofrece una mejor rentabilidad para un mismo capital y un mismo plazo . Como consecuencia, la elección del banco puede modificar el monto de intereses que recibirá el inversor al finalizar los 30 días.

El Banco Nación informó distintas tasas para los depósitos a plazo fijo con un período de 30 días. La diferencia depende de la modalidad elegida para realizar la operación , por lo que una inversión de $500.000 no genera el mismo rendimiento en todos los casos.

Las personas que constituyan el plazo fijo de forma presencial en una sucursal accederán a una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% . Bajo esas condiciones, la inversión otorgará una ganancia de $6.369,86 al finalizar el período establecido. En esa modalidad, el monto acreditado al vencimiento alcanzará los $506.369,86 . Esa cifra incluye el capital inicial junto con los intereses correspondientes a los 30 días de colocación.

Los clientes que prefieran operar mediante home banking o la aplicación oficial del Banco Nación accederán a una TNA del 19,00%. Esa tasa supera a la disponible en las sucursales y mejora el rendimiento de la inversión. En ese caso, el plazo fijo de $500.000 generará intereses por $7.808,22. Al cumplirse el plazo pactado, el banco acreditará un total de $507.808,22, compuesto por el capital depositado y la renta obtenida.

La diferencia entre ambos resultados responde a una política que también aplican otras entidades financieras. Los bancos ofrecen una tasa superior para quienes realizan la constitución por medios electrónicos con el objetivo de fomentar el uso de sus plataformas digitales.

La modalidad digital también evita el traslado hasta una sucursal. Además de simplificar la operatoria, esa alternativa permite acceder a una rentabilidad más elevada para una inversión con el mismo monto y el mismo plazo.

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Tasas de interés actuales: ¿cuánto pagan los bancos este mes?

El esquema vigente establece que cada banco fija libremente la tasa de interés para los plazos fijos tradicionales. Esa decisión modifica el rendimiento de las inversiones según la entidad financiera elegida por cada cliente:

Banco Nación Argentina: 19%

Banco Galicia y Buenos Aires: 17,5%

Banco BBVA Argentina: 18,75%

Banco Santander Argentina: 14,5%

Banco Provincia de Buenos Aires: 21%

Banco Macro: 19,5%

Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) Argentina: 17,2%

Banco Ciudad de Buenos Aires: 17%

Banco Patagonia: 16%

Banco Credicoop Cooperativo: 17,5%

Banco Bica: 22%

Banco CMF: 22%

Banco del Sol: 23%

Banco Meridian: 23%

Banco Voii: 23%

Bibank: 23%

Crédito Regional Compañía Financiera: 23,25%

Reba Compañía Financiera: 23%

Banco de la Provincia de Córdoba: 20,75%

Banco del Chubut: 18,5%

Banco de Formosa: 18,5%

Banco Dino: 20%

Banco Hipotecario: 21,5%

Banco Julio: 19%

Banco de Comercio: 19%

Banco Masventas: 19%

Banco Provincia de Tierra del Fuego: 19%

Banco Mariva: 21%

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Plazo fijo tradicional vs. UVA: ¿cuál conviene para alcanzar tu objetivo?

El plazo fijo UVA ajusta el capital invertido según la evolución de la inflación. Para eso, el dinero se convierte en Unidades de Valor Adquisitivo (UVA), que se actualizan diariamente de acuerdo con el índice CER. Además de esa actualización, la mayoría de los bancos paga un interés adicional. Esta alternativa suele resultar conveniente cuando las proyecciones de inflación superan la tasa que ofrecen los plazos fijos tradicionales. Su principal limitación es el plazo mínimo de permanencia, que generalmente es de 180 días, aunque algunas entidades permiten constituirlo a 90 días.

El plazo fijo tradicional, en cambio, mantiene una tasa de interés fija desde el momento de la constitución. Esa característica permite conocer con anticipación el monto que se cobrará al vencimiento, ya que la rentabilidad no cambia durante el período de inversión. Esta modalidad suele ser la opción más conveniente para quienes necesitan contar con el dinero en el corto plazo, debido a que puede constituirse desde 30 días.