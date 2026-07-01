Inversiones en pesos: qué instrumentos mira el mercado para capturar rendimiento en el corto y mediano plazo

Luego del fuerte repunte del dólar en junio, analistas y estrategas del mercado vuelven a mirar las colocaciones en pesos. Algunos instrumentos a tasa aparecen en el radar para el corto y mediano plazo.

Junio implicó un golpe para el carry trade, pero en la city detectan oportunidades en julio para las inversiones en pesos.

La aceleración que mostró el dólar durante junio modificó el escenario para las inversiones en pesos . Luego de un semestre en el que la estabilidad cambiaria favoreció las estrategias de carry trade , el avance cercano al 5% del tipo de cambio obligó a recalibrar las carteras y volvió a poner en análisis las tasas y cuáles son los instrumentos más convenientes para administrar liquidez en el corto y mediano plazo sin resignar rendimiento.

Si bien la mayoría de los instrumentos perdieron frente al dólar durante junio, las expectativas de una inflación inferior al 2% y menores perspectivas de nuevo salto cambiario tan pronunciado en los próximos meses, vuelven a abrir oportunidades para quienes buscan permanecer posicionados en moneda local. En ese marco, las recomendaciones comienzan a desplazarse hacia alternativas capaces de ofrecer rendimientos reales positivos.

Las proyecciones privadas ubican la inflación de junio en torno al 2% o incluso levemente por debajo. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta un IPC del 2% para julio, del 1,8% para agosto y del 1,9% para septiembre, con una suba de precios cercana al 28% para todo 2026. Ese escenario ya comenzó a reflejarse en las tasas de inflación implícitas en las cotizaciones de los activos financieros (breakeven).

Desde Adcap Grupo Financiero consideran que, luego de la reciente suba del tipo de cambio, los activos en pesos podrían volver a ganar atractivo . La Alyc sostiene que el Banco Central intensificó su intervención para estabilizar el tipo de cambio real y espera que los instrumentos en moneda local "recuperen impulso en las próximas semanas, en un contexto de mayor estabilidad cambiaria". Bajo ese escenario, el equipo de Research mantiene su preferencia por las Boncap con vencimiento en 2027, especialmente la T30A7, que actualmente ofrece un rendimiento cercano al 26%.

En la misma línea, el analista financiero Gastón Lentini considera que el margen para una nueva aceleración del dólar luce acotado. "Tras la suba fuerte del MEP en junio, tenemos menos probabilidad de ver otra suba del mismo tamaño. No imagino que el dólar vuelva a subir 5%. Al contrario, creo que el Gobierno puede volver al plan original donde el dólar corre a la par de la banda. Entonces no me extrañaría ver que el dólar vaya corriendo detrás de la inflación".

Como cobertura frente a una eventual devaluación, Lentini recomienda los fondos dólar linked. "Estos fondos van a ir subiendo a medida que el dólar suba. Entonces de esa forma quedan cubiertos de una posible devaluación. Atento a esto, se espera que el dólar llegue a diciembre a un precio aproximado de $1.640-$1.650".

Gráfico de alternativas en pesos por F2 Soluciones Financieras

Inversiones para liquidez de corto plazo: cauciones o money market

Para Andrés Reschini, la estrategia depende fundamentalmente del horizonte de inversión. "Si hacés una caución mayor a un día, fijás la tasa por ese período mientras que el money market, más allá de ser conservador tiene una tasa que varía todos los días. Hasta hace unas ruedas las cauciones estaban en torno el 25% TNA, pero luego de que el Tesoro soltó liquidez estas se acomodaron a la baja. Yo no creo que hoy haya una única receta, lo que sugiero es tener a mano todo el abanico de opciones, ya sea cauciones, money market, Lecap, Boncap, Lecer, plazos fijos UVA, etcétera".

El especialista explica que, para quienes necesitan liquidez inmediata, las cauciones y los money market siguen siendo las herramientas más eficientes. "Si el plazo es muy corto quizás sea conveniente optar entre una caución o money market porque los gastos de operatoria en los demás instrumentos tienen un alto impacto en el rendimiento para pocos días. Si vas más largo, puede resultar más interesante considerar la curva Lecap/Boncap. Si necesitás cubrir tipo de cambio, hay que tener en cuenta los soberanos y/o obligaciones negociables. Hay varias opciones que siempre hay que adaptar la estrategia a la necesidad del inversor".

Para horizontes de hasta seis meses, vuelven las Lecaps

El economista Jorge Barreto también diferencia las herramientas según el objetivo del inversor. "El money market es para la liquidez operativa y la caución para aquella plata que sabemos que no vamos a utilizar durante el día. En la práctica si el spread entre money market y caución es muy pequeño, probablemente no justifique resignar flexibilidad. Una vez resuelta la liquidez de corto plazo, para horizontes de entre dos y seis meses, las Lecaps siguen apareciendo como una de las principales alternativas dentro del universo en pesos".

Sobre los rendimientos actuales, explicó: "Hoy las letras ofrecen tasas mensuales que se ubican aproximadamente entre 1,5% y 1,9%. En algunos casos están levemente por debajo de la inflación esperada por el mercado para los próximos meses, pero permiten capturar rendimientos acumulados interesantes hasta el vencimiento. Por ejemplo, la letra S30N6, que vence el 30 de noviembre de 2026, ofrece una tasa mensual cercana al 1,8% y un rendimiento directo próximo al 10%."

Barreto también introdujo el concepto de "tipo de cambio de quiebre", es decir, el nivel del dólar a partir del cual deja de ser rentable mantenerse en pesos. "En este caso, el dólar debería ubicarse en torno a $1.671 al vencimiento para que la estrategia de quedarse en pesos y la de dolarizarse hoy arrojen el mismo resultado. Pero si al 30 de noviembre el tipo de cambio rompe los $1671 comenzamos a perder en dólares (...) mientras el tipo de cambio esperado siga por debajo de los dólares de quiebre que muestran las letras y Boncap, los instrumentos en pesos continúan teniendo argumentos para formar parte de una cartera".

A cuánto debe valer el dólar para que siga conveniendo la estrategia en pesos

Con una inflación que continúa desacelerándose y un mercado que espera un ritmo de devaluación más moderado durante el segundo semestre, las colocaciones en pesos vuelven a ganar atractivo.

El consenso entre los especialistas es que para administrar liquidez de muy corto plazo, los FCI money market y las cauciones bursátiles siguen siendo las herramientas más eficientes por su combinación de liquidez, bajo riesgo y flexibilidad. En cambio, para horizontes de inversión de entre dos y seis meses, las Lecaps y Boncaps vuelven a posicionarse entre las alternativas preferidas, mientras que los fondos dólar linked aparecen como una cobertura para quienes buscan proteger parte de su cartera frente a una eventual aceleración del tipo de cambio.