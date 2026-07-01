San Isidro: interceptaron a tres narcos con cocaína y marihuana listas para la venta + Agregar ámbito en









El procedimiento se realizó durante un patrullaje preventivo en la madrugada del miércoles. Los tres sospechosos intentaron escapar al advertir la presencia de los agentes, pero fueron reducidos y quedaron a disposición de la Justicia.

En el vehículo secuestrado encontraron un arma calibre 9 mm, cocaína, marihuana, clonazepam, una balanza de precisión y otros elementos vinculados a la comercialización de estupefacientes.

Los oficiales de Seguridad de San Isidro detuvieron el miércoles por la madrugada a tres hombres que transportaban más de 130 gramos de estupefacientes y pastillas de clonazepam, listas para ser vendidas. La detención se dio en Beccar, en la ochava de las calles Udaondo y América, cuando en un patrullaje preventivo habitual, los policías detectaron un auto sospechoso

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Tres hombres terminaron detenidos luego de ser sorprendidos en actitud sospechosa a bordo de un automóvil en el que ocultaban un arma de fuego calibre 9 mm con nueve municiones en el cargado, pastillas de clonazepam y más de 130 gramos de estupefacientes listos para ser vendidos.

El coche secuestrado es un Renault Sandero negro detenido en la esquina. Al notar la aproximación de los oficiales, el conductor intentó encender el motor de manera apresurada para darse a la fuga. Sin embargo, los agentes le cortaron el paso posicionando el móvil oficial justo delante del vehículo, bloqueando cualquier vía de escape.

Desde el exterior, los oficiales notaron movimientos desesperados dentro del habitáculo: el acompañante intentaba ocultar apresuradamente varios bultos debajo de su asiento. Con el apoyo de otra unidad que arribó al lugar tras el alerta del Centro de Operaciones Municipal (COM), se obligó a descender a los tres ocupantes del vehículo y se los colocó contra el capot para realizar un cacheo preventivo de seguridad. Tras la detención, se convocó de urgencia a dos testigos civiles para avalar el procedimiento legal.

Los elementos secuestrados Con la presencia de los testigos, se procedió a revisar dos mochilas que se encontraban en el asiento del acompañante. El inventario arrojó el hallazgo de una caja de municiones 9 mm casi completa, marca Match, y un trozo compacto de clorhidrato de cocaína de 64 gramos, con dimensiones similares a una “pelota de golf”, además de cuchillos y juegos de llaves. En la otra mochila se constataron dos bolsas tipo ziploc con 74 gramos de marihuana, tres blísteres de comprimidos de clonazepam y una balanza de precisión digital, elemento clave que confirma la hipótesis del fraccionamiento de la droga.

Dentro del vehículo también se hallaron más dosis de cocaína y marihuana fraccionadas en envoltorios de nylon, binoculares, dos cuchillos adicionales, un destornillador de punta larga y una púa metálica, herramientas usualmente utilizadas como armas blancas o para forzar ingresos. Los sospechosos y el material secuestrado por el dispositivo municipal fueron trasladados a la Comisaría 5ª del distrito. Interviene en el caso la UFI N° 1 de San Isidro, a cargo de la Dra. Chaieb, quien dispuso la aprehensión formal del principal imputado, que no presenta causas anteriores, y notificó las actuaciones al resto de los involucrados. La causa fue caratulada como “tenencia con fines de comercialización y portación de arma de guerra”. Se esperan aún los resultados de la pericia química sobre el material estupefaciente secuestrado. El automóvil y tres teléfonos celulares quedaron incautados para peritajes informáticos.

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