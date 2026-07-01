El oro rebota más de un 2% tras datos de empleo débiles en EEUU y señales de la Fed sobre la inflación + Agregar ámbito en









El metal tocó u$s4.087 por onza tras haber registrado el martes su nivel más bajo desde noviembre y cerrar el trimestre con pérdidas. Los datos de empleo privado de ADP y los comentarios del titular de la Fed reforzaron el rebote.

El precio del oro subió impulsado por datos de empleo más débiles de lo esperado en EEUU y comentarios de Kevin Warsh, que sugirieron una disminución de los riesgos de inflación. Depositphotos

Los precios del oro subían más de un 2% este miércoles, impulsados por datos de empleo más débiles de lo esperado y por los comentarios del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, que sugirieron que los riesgos de inflación se habían atenuado.

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El oro al contado subía un 2%, a u$s4.087,21 por onza, tras haber alcanzado en la sesión anterior su nivel más bajo desde noviembre. El metal amarillo registró el martes una pérdida trimestral. Los futuros del oro estadounidense con entrega en agosto subían un 1,6%, a u$s4.101,60.

Tai Wong, operador independiente de metales, señaló que "el oro está experimentando un buen repunte esta mañana; unos datos de Adp inferiores a lo esperado ayudaron a preparar el terreno y los comentarios del presidente de la Fed, Warsh, sobre la bajada de la inflación han empujado los rendimientos a la baja y han dado un fuerte impulso al adormecido mercado del oro".

El oro podría haber marcado al menos un suelo a corto plazo, a menos que mañana se publique un informe de empleo espectacular", añadió Wong.

El dato de empleo y el papel de la Fed El informe de empleo privado de ADP, publicado antes del dato oficial del jueves, mostró un aumento de 98.000 puestos de trabajo en EEUU, por debajo de los 122.000 de mayo y de las 118.000 plazas previstas por los economistas consultados por Reuters.

Por su parte, Kevin Warsh comunicó que las expectativas y los riesgos de inflación han caído en las últimas semanas, aunque reiteró que la Fed se compromete a reducir la inflación a su objetivo del 2%. Cabe precisar, que si bien el oro suele considerarse una cobertura frente a la inflación, el alza de las tasas de interés tiende a reducir su atractivo, dado que el metal no genera rendimientos. Según la herramienta FedWatch de CME, los operadores están descontando actualmente una probabilidad de alrededor del 65% de que se produzca una subida de las tasas de interés en septiembre. Entre otros metales preciosos, la plata al contado subía un 3%, a u$s60,32 por onza, y el paladio se fortalecía un 0,8%, a u$s1.214,49, el platino ganaba un 2,2%, a u$s1.585,46, tras haber tocado su mínimo desde noviembre más temprano en la sesión.