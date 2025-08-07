El dólar blue cedió otros $5 y cerró a $1.300 para la compra y a $1.320 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial se mantuvo en terreno negativo pese a la baja del oficial.
Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 7 de agosto
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 7 de agosto
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $6,50 y cerró a $1.333 por unidad.
Cómo cotiza el dólar futuro hoy, jueves 7 de agosto
Los contratos de dólar futuro cerraron con mayoría de alzas en los tramos más largos, mientras que los más cortos cayeron por cuarto día consecutivo. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de diciembre llegará hasta los $1.499.
A cuánto opera el dólar blue hoy, jueves 7 de agosto
El dólar blue se vendió a $1.320 y la brecha con el oficial es negativa.
Valor del MEP hoy, jueves 7 de agosto
El dólar MEP opera a $1.337,43 y el spread se ubica en 0,4%.
Valor del dólar CCL hoy, jueves 7 de agosto
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.337,68 y la brecha se posiciona en 0,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 7 de agosto
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.748,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 7 de agosto
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.339,84, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 7 de agosto
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.451, según Binance.
