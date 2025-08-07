SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
7 de agosto 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este jueves 7 de agosto

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

Dólar blue hoy.

Dólar blue hoy.

Depositphotos

El dólar blue cedió otros $5 y cerró a $1.300 para la compra y a $1.320 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial se mantuvo en terreno negativo pese a la baja del oficial.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 7 de agosto

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cedió $6,50 y cerró a $1.333 por unidad.

Informate más

Cómo cotiza el dólar futuro hoy, jueves 7 de agosto

Los contratos de dólar futuro cerraron con mayoría de alzas en los tramos más largos, mientras que los más cortos cayeron por cuarto día consecutivo. El mercado "pricea" que el tipo de cambio mayorista a finales de diciembre llegará hasta los $1.499.

A cuánto opera el dólar blue hoy, jueves 7 de agosto

El dólar blue se vendió a $1.320 y la brecha con el oficial es negativa.

Valor del MEP hoy, jueves 7 de agosto

El dólar MEP opera a $1.337,43 y el spread se ubica en 0,4%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 7 de agosto

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.337,68 y la brecha se posiciona en 0,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 7 de agosto

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.748,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 7 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.339,84, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 7 de agosto

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s115.451, según Binance.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias