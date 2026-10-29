Banco Macro apuesta a captar a las grandes fortunas y busca competir con la banca internacional

La entidad lanzó un servicio de gestión patrimonial personalizado para clientes con inversiones desde u$s300.000. La propuesta más exclusiva comienza a partir de u$s1 millón y busca atraer fondos que hoy están administrados por entidades internacionales o fuera del sistema.

Banco Macro decidió salir a competir por los grandes patrimonios argentinos que hoy se encuentran administrados por bancos del exterior. La entidad presentó Macro Private Bank , una nueva unidad de banca privada dirigida a empresarios, familias e inversores de alto poder adquisitivo, con la que busca captar parte de esos fondos y ampliar su participación en el negocio de la gestión de inversiones.

La propuesta tiene una condición concreta para ingresar: contar con inversiones por al menos u$s300.000, aunque el servicio más exclusivo está reservado para quienes superen el millón de dólares. El lanzamiento -que tuvo un hito en un evento privado realizado en el Cabildo del que dio cuenta Ámbito- marca una nueva apuesta comercial del banco controlado por la familia Brito, que pretende aprovechar su presencia en el mercado local para disputar clientes a las grandes entidades financieras internacionales.

"Por alguna razón, en lugar de invertir sus ahorros en bancos argentinos, los clientes lo hacen en bancos extranjeros que, a veces, ni siquiera tienen presencia en la Argentina", señaló Juan Parma CEO de Banco Macro, durante un encuentro con periodistas en el que se presentaron los detalles del nuevo negocio.

El ejecutivo planteó que existe una oportunidad para que las entidades nacionales participen de un segmento que históricamente estuvo dominado por jugadores internacionales. "Falta en la Argentina una propuesta competitiva con las bancas privadas del mundo. Una verdadera propuesta de banca privada. Hay propuestas de alta renta, pero no es lo mismo" , sostuvo.

Macro Private Bank es una iniciativa concebida por las familias fundadoras de la entidad y liderada por Mateo Brito. Su objetivo es ofrecer un servicio que combine administración de inversiones, asesoramiento patrimonial, planificación financiera y atención personalizada, tanto para los activos que los clientes mantienen en la Argentina como para aquellos que poseen en el exterior.

Cuántos dólares se necesitan para ingresar a Macro Private Bank

Uno de los principales datos del lanzamiento es la segmentación de clientes. Según explicó Mateo Brito, la nueva banca privada establece dos niveles de acceso, diferenciados por el volumen de inversiones que cada persona mantiene bajo administración de la entidad.

"Es una propuesta que requiere una inversión por parte del banco, porque el cliente no tiene determinados costos de tarjeta o de cuenta. Consideramos que la mejor forma de construir ese vínculo es a través de las inversiones. El segmento arranca en u$s300.000 y después hay un segundo nivel a partir de u$s1 millón", explicó Brito.

El primer escalón permite acceder a un asesor financiero personal, encargado de acompañar las decisiones de inversión y coordinar otros servicios del banco. En cambio, los clientes con inversiones superiores a u$s1 millón accederán a asesores con mayor experiencia en la administración de grandes patrimonios, además de beneficios internacionales y servicios adicionales de planificación patrimonial.

Entre los beneficios de esta categoría se encuentra una tarjeta Visa Infinite metálica, con límites de consumo personalizados que pueden alcanzar hasta u$s1 millón, acceso a unos 150 clubes privados en distintas ciudades del mundo y utilización ilimitada de aproximadamente 1.400 salas VIP en aeropuertos. Para la entidad, el desafío está en captar a los mayores inversores que tienen su cartera de activos diversificada y operada por bancos extranjeros, ofreciendo el trato diferencial de una propuesta individual a medida de cada cliente.

La disputa por los fondos que los argentinos tienen en el exterior

La competencia con la banca internacional constituye uno de los principales ejes de la estrategia. Banco Macro considera que existe un universo de empresarios y familias argentinas que mantienen parte importante de sus inversiones en entidades extranjeras, incluso cuando desarrollan sus actividades comerciales y productivas en el país.

Sin embargo, la nueva propuesta no está orientada exclusivamente a inversiones fuera de la Argentina. Los clientes podrán operar con instrumentos locales, mantener depósitos en el banco o diversificar sus tenencias mediante cuentas e inversiones internacionales.

"Macro Private Bank no es un banco offshore. Es una propuesta donde podés invertir en tu cuenta comitente en la Argentina, hacer un plazo fijo en Banco Macro o diversificar y tener parte de tu patrimonio en el exterior", aclaró Parma.

Para ofrecer esa combinación, la entidad integra servicios de Banco Macro, Macro Securities y Macro Bank, su banco en el exterior, además de acuerdos que permiten acceder a cuentas de inversión en Estados Unidos.

En este punto, Mateo Brito destacó que el conocimiento del mercado argentino constituye una ventaja frente a los competidores internacionales, especialmente para evaluar instrumentos de deuda de empresas locales.

"Vendemos activos extranjeros, pero también muchos activos locales, como obligaciones negociables y bonos. Nos sentimos muy fuertes en ese segmento porque tenemos un área de riesgos y un equipo de research que trabajan en conjunto para evaluar las inversiones", señaló.

La propuesta también busca integrar la situación financiera personal del cliente con sus negocios y su estructura familiar. Cada cliente tendrá un asesor de referencia que conocerá su situación patrimonial y coordinará la atención con las distintas áreas del banco, desde inversiones y financiamiento empresario hasta planificación impositiva y sucesoria.

Para Parma, ese conocimiento resulta fundamental cuando se trata de fortunas que deben administrarse durante varias generaciones.

"Cuando vas a recomendarle un portafolio de inversiones a una persona que tiene un patrimonio relevante, que incluso puede tener una dimensión transgeneracional, las decisiones tienen que tomarse con un horizonte de largo plazo. Es un patrimonio que van a disfrutar la generación actual y las futuras", explicó.

El ejecutivo también destacó que el asesoramiento requiere conocer situaciones personales y empresariales que pueden modificar las necesidades financieras de cada cliente. Además, buscan que los "banqueros personales" tengan un conocimiento y especialización en el mercado en el que operan, a diferencia de los competidores internacionales que deben atender regiones enteras.

"Necesito saber cómo está tu familia, cuántos años más pensás seguir trabajando, si pensás jubilarte, vender tu compañía o separarte de tu socio. Porque de todo eso dependen las inversiones que te voy a recomendar. Es una conversación muy delicada, privada. Y si no hablás de estas cosas, no te puedo dar un verdadero servicio de banca privada", sostuvo.

En cuanto al origen de los fondos que esperan captar, durante la presentación los directivos señalaron que una proporción importante podría provenir de inversiones actualmente administradas en el exterior, aunque también identifican oportunidades entre clientes que operan con bancos y agentes de liquidación y compensación (ALyC) locales.

El dinero mantenido fuera del sistema financiero representa otra posibilidad, aunque su incorporación dependerá de las decisiones de los ahorristas y de las condiciones que encuentren para invertir.

Con este lanzamiento, la entidad busca convertirse en el principal administrador financiero de sus clientes de mayor patrimonio, incluso cuando estos continúen operando con otros bancos. La apuesta es que una mayor parte de las inversiones de los grandes empresarios y familias argentinas quede bajo administración de un banco nacional, en un negocio en el que la competencia internacional tiene una presencia consolidada.

La oferta también contempla asesoramiento impositivo y patrimonial mediante estudios especializados. En ese sentido, el banco trabaja con Alchourron, Beramendi & Larrechea y Baker McKenzie, que pueden brindar una primera orientación a los clientes sobre cuestiones vinculadas con planificación sucesoria, estructuras societarias, fideicomisos y organización de patrimonios familiares.

La nueva unidad también implica una reorganización de los servicios que Macro ya ofrecía a sus clientes de mayor poder adquisitivo. Hasta ahora, parte de ese público estaba atendido dentro de Selecta Privado, pero el banco comenzó a migrarlo hacia el nuevo esquema, con requisitos más exigentes en materia de inversiones.

De acuerdo con lo explicado durante la presentación, solamente el 20% de los clientes del segmento anterior ya cumplía con el capital mínimo requerido. Para el resto, la entidad busca que transfieran inversiones que actualmente mantienen en otros bancos o sociedades de Bolsa. La expectativa es completar ese proceso durante el primer trimestre de 2027. El objetivo central es la "principalidad" de la entidad como eje de la administración patrimonial de las grandes fortunas.

El objetivo comercial no pasa únicamente por sumar nuevos clientes, sino también por conseguir que quienes ya operan con Macro concentren una mayor proporción de sus activos en la entidad. Para eso, el banco estableció un sistema de remuneración para sus asesores que prioriza la captación de clientes y el crecimiento de los fondos administrados, en lugar de incentivar la venta de determinados productos financieros. La intención es que las recomendaciones respondan a las necesidades de inversión de cada cliente y no a las comisiones que generan las distintas operaciones.