De qué murió Eulalia Marzetti, la mamá de Scaloni + Agregar ámbito en









La madre del director técnico campeón del mundo falleció a los 74 años luego de padecer una afección de salud durante varios años.

Eulalia Marzetti falleció a los 74 años tras atravesar una prolongada enfermedad. Instagram: Lionel Scaloni

El fútbol argentino se vio conmocionado tras confirmarse la muerte de Eulalia Marzetti, la madre de Lionel Scaloni. La noticia fue confirmada de manera pública por la Asociación del Fútbol Argentino, que emitió mensajes de apoyo y condolencias para el director técnico oriundo de Pujato y sus allegados.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Marzetti tenía 74 años y vivía en su localidad natal junto a su esposo. En dicha comuna santafesina se desempeñó durante años como jueza de paz de la Municipalidad, lugar donde crió a sus tres hijos: Lionel, Mauro y Corina. La pérdida generó un fuerte impacto tanto en su pueblo como en la estructura de la AFA.

La enfermedad que atravesaba la mamá de Scaloni Si bien los comunicados oficiales no detallaron la causa puntual del deceso, se dio a conocer que la madre del técnico atravesaba un cuadro de salud complejo desde hacía varios años. El propio Scaloni había hecho referencia pública en distintas oportunidades a las complicaciones que padecían sus padres.

A pesar de su residencia en el exterior y sus compromisos al frente del seleccionado nacional, el entrenador mantuvo siempre un contacto estrecho con Pujato para seguir de cerca la evolución de su madre, cuyo estado de salud se deterioró en el último tiempo hasta su fallecimiento a los 74 años.

El mensaje de la familia Ante la noticia del deceso, el entorno cercano de la familia Scaloni expresó su duelo de forma sobria. Su hermana Corina utilizó la red social de su emprendimiento gastronómico Scala Bakery para anunciar que "hoy nuestros locales permanecerán cerrados por motivos personales", confirmando la suspensión de actividades por luto.

Por su parte, la AFA difundió un pequeño comunicado en sus canales oficiales asegurando que "la Asociación del Fútbol Argentino toda, con su Presidente Claudio Tapia a la cabeza, le envía sus condolencias a nuestro entrenador Lionel Scaloni y toda su familia por el fallecimiento de su madre, Eulalia Marzetti" y transmitió "el abrazo fraternal de todos los argentinos para el gringo y sus seres queridos en este difícil momento". A las palabras institucionales se sumó un mensaje del propio Claudio Tapia, quien manifestó su acompañamiento expresando que "todo un país te abraza a vos y a tu familia en este difícil momento por la partida de tu mamá" y le envió sus "más sinceras condolencias" al director técnico en este complejo momento personal.

Temas Lionel Scaloni