Los bonos extienden repunte y baja el riesgo país, pero ADRs ceden hasta 3%

En medio de la volatilidad regional tras las elecciones en Brasil, el mercado sigue de cerca la licitación del Tesoro, que busca renovar vencimientos por casi $11 billones.

Los bonos en dólares extienden alzas de hasta 0,7% en los títulos más largos, este miércoles 28 de octubre. Tras la fuerte caída de los activos argentinos el lunes, como primera reacción tras la victoria de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil, los bonos vuelven a operar positivos pero apuntan a cerrar un mes con alta volatilidad internacional y sin drivers locales.

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Así, los títulos en dólares suben hasta 0,9% encabezados por el Bonar 2029, Global 46 y Global 41 (0,7%), seguido del Global 2035 (0,6%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan baja 2,4% a 735 puntos, pero sigue por encima de ese número clave.

"A las dudas económicas que ya pesan sobre la economía de Argentina, ahora se suma otro en las relaciones francas entre dos países que se necesitan mutuamente, quedando los argentinos en desventaja por el peso específico de cada país", respondió un analista financiero de un banco ‌español con sede en Buenos Aires.

"Pero más allá del efecto contagio de Brasil, el riesgo país que refleja Argentina es también por las dudas que pesan sobre el futuro de su economía, más los complejos vencimientos de deuda que se vienen y que presionan sobre las paridades de los bonos (domésticos)", acotó.

"El aumento del riesgo país impactando mayormente en los bonos largos de las curvas en dólares, tanto bajo ley local como ley externa. El deterioro se dio ‌en línea con los débiles datos de actividad económica publicados la semana pasada y la sostenida incertidumbre acerca de la popularidad del Gobierno de cara a las elecciones de 2027", dijo Balanz.

Por otro lado, el Tesoro enfrenta esta semana un vencimiento de casi $11 billones y busca renovarlos con una licitación de deuda que incluye títulos en pesos con vencimiento a 2027 y 2028. Nuevamente, la Secretaría de Finanzas evitó salir a captar dólares en el mercado local, en un contexto de riesgo país en alza.

Según las estimaciones de PPI, el vencimiento semanal asciende a $10,8 billones, de los cuales $9,76 billones están en manos de inversores privados.

Renta variable

En esta jornada, el MSCI Merval opera con una caída del 1% a 95.616,670 puntos, mientras que el MSCI BYMA General cede 0,86%.

Por otro lado, los ADRs argentinos caen hasta 3,7% encabezados por Grupo Supervielle, Bioceres (-3,50%), Grupo Financiero Galicia (-2,99%), BBVA (-3,16%).