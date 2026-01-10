Globos de Oro 2026: cuáles son las películas nominadas y en qué plataforma se pueden ver

Este domingo 11 de enero tendrán lugar los premios Globos de Oro 2026, entregados por la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood y que destaca películas y series del año pasado. La ceremonia, que se considera una antesala a los Oscar, tendrá lugar en el Beverly Hilton de Beverly Hills. La 83° edición contará con la novedad de la categoría a Mejor Podcast, incorporándose a la que ya se había sumado de Mejor Actuación de Stand-Up.
Para la Argentina, la ceremonia iniciará a las 22 horas y será transmitido por el canal TNT y en el servicio de stream de HBO. Entre las películas que compiten y se pueden ver en servicios de streaming se encuentran Frankestein (Netflix), Sinners (HBO), Die, my love (Mubi), One battle after another (HBO), Train dreams (Netflix), After the hunt (Amazon), Jay Kelly (Netflix), Hedda (Amazon), F1 (Apple TV), Zootopia 2 (Disney+), Weapons (HBO) y Elio (Disney+).
Este año, la Argentina no tiene ninguna película seleccionada dentro de los Globos de Oro 2026, aunque Belén, dirigida por Dolores Fonzi, continúa en la lista de competidoras al Oscar de este año. En el pasado, tres largometrajes nacionales ganaron en la categoría Película en Lengua No Inglesa: "La mujer de las camelias" (1955), "La historia oficial" (1986) y "Argentina, 1985" (2023).
Globos de Oro 2026: cuáles son las películas nominadas
Mejor película - Drama
- Frankenstein
- Hamnet
- It Was Just an Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sinners
Mejor película musical o comedia
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- One Battle After Another
Mejor actriz en una película - Drama
- Jessie Buckley, Hamnet
- Jennifer Lawrence, Die My Love
- Renate Reinsve, Sentimental Value
- Julia Roberts, After The Hunt
- Tessa Thompson, Hedda
- Eva Victor, Sorry, Baby
Mejor actor en una película - Drama
- Joel Edgerton, Train Dreams
- Oscar Isaac, Frankenstein
- Dwayne Johnson, The Smashing Machine
- Michael B. Jordan, Sinners
- Wagner Moura, The Secret Agent
- Jeremy Allen White, Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Mejor actriz en una película musical o comedia
- Rose Byrne, If I Had Legs I’d Kick You
- Cynthia Erivo, Wicked: For Good
- Kate Hudson, Song Sung Blue
- Chase Infiniti, One Battle After Another
- Amanda Seyfried, The Testament of Ann Lee
- Emma Stone, Bugonia
Mejor actor en una película musical o comedia
- Timothée Chalamet, Marty Supreme
- George Clooney, Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio, One Battle After Another
- Ethan Hawke, Blue Moon
- Lee Byung-hun, No Other Choice
- Jesse Plemons, Bugonia
Mejor serie de televisión - Drama
- The Diplomat
- The Pitt
- Pluribus
- Severance
- Slow Horses
- The White Lotus
Mejor actriz de reparto en una película
- Emily Blunt, The Smashing Machine
- Elle Fanning, Sentimental Value
- Ariana Grande, Wicked: For Good
- Inga Ibsdotter Lilleaas, Sentimental Value
- Amy Madigan, Weapons
- Teyana Taylor, One Battle After Another
Mejor película animada
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Infinity Castle
- Elio
- KPOP Demon Hunters
- Little Amélie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Mejor actriz en una miniserie, serie antológica o película para televisión
- Claire Danes, The Beast in Me
- Rashida Jones, Black Mirror
- Amanda Seyfried, Long Bright River
- Sarah Snook, All Her Fault
- Michelle Williams, Dying for Sex
- Robin Wright, The Girlfriend
Mejor actriz en una serie musical o comedia
- Kristen Bell, Nobody Wants This
- Ayo Edebiri, The Bear
- Selena Gomez, Only Murders in the Building
- Natasha Lyonne, Poker Face
- Jenna Ortega, Wednesday
- Jean Smart, Hacks
Mejor actriz en una serie de televisión – Drama
- Kathy Bates, Matlock
- Britt Lower, Severance
- Helen Mirren, Mobland
- Bella Ramsey, The Last of Us
- Keri Russell, The Diplomat
- Rhea Seehorn, Pluribus
Mejor actor en una serie de televisión - Drama
- Sterling K. Brown, Paradise
- Diego Luna, Andor
- Gary Oldman, Slow Horses
- Mark Ruffalo, Task
- Adam Scott, Severance
- Noah Wyle, The Pitt
Mejor actor en una miniserie, serie antológica o película para televisión
- Jacob Elordi, The Narrow Road to the Deep North
- Paul Giamatti, Black Mirror
- Stephen Graham, Adolescence
- Charlie Hunnam, Monster: The Ed Gein Story
- Jude Law, Black Rabbit
- Matthew Rhys, The Beast in Me
Mejor actor en una serie de televisión musical o comedia
- Adam Brody, Nobody Wants This
- Steve Martin, Only Murders in the Building
- Glen Powell, Chad Powers
- Seth Rogen, The Studio
- Martin Short, Only Murders in the Building
- Jeremy Allen White, The Bear
Mejor actor de reparto en una película
- Benicio del Toro, One Battle After Another
- Jacob Elordi, Frankenstein
- Paul Mescal, Hamnet
- Sean Penn, One Battle After Another
- Adam Sandler, Jay Kelly
Mejor guion
- Paul Thomas Anderson, One Battle After Another
- Ronald Bronstein & Josh Safdie, Marty Supreme
- Ryan Coogler, Sinners
- Jafar Panahi, It Was Just an Accident
- Eskil Vogt & Joachim Trier, Sentimental Value
- Chloé Zhao & Maggie O’Farrell, Hamnet
Mejor actriz de reparto en televisión
- Carrie Coon, The White Lotus
- Erin Doherty, Adolescence
- Hannah Einbinder, Hacks
- Catherine O’Hara, The Studio
- Parker Posey, The White Lotus
- Aimee Lou Wood, The White Lotus
Mejor actor de reparto en televisión
- Owen Cooper, Adolescence
- Billy Crudup, The Morning Show
- Walton Goggins, The White Lotus
- Jason Isaacs, The White Lotus
- Tramell Tillman, Severance
- Ashley Walters, Adolescence
Mejor película de habla no inglesa
- It Was Just an Accident
- No Other Choice
- The Secret Agent
- Sentimental Value
- Sirt
- The Voice of Hind Rajab
Mejor miniserie, serie antológica o película para televisión
- Adolescence
- All Her Fault
- The Beast in Me
- Black Mirror
- Dying for Sex
- The Girlfriend
Mejor canción original
- ‘Dream As One’, Avatar: Fire and Ash. Música de Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen. Letra de Miley Cyrus, Andrew Wyatt, Mark Ronson, Simon Franglen’.
- ‘Golden’, Kpop Demon Hunters. Música de Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo, Park Hong Jun. Letra de Kim Eun-Jae (Ejae), Mark Sonnenblick.
- ‘I Lied To You’, Sinners. Música de Raphael Saadiq, Ludwig Göransson. Letra de Raphael Saadiq, Ludwig Göransson.
- ‘No Place Like Home’, Wicked: For Good. Música y letra de Stephen Schwartz.
- ‘The Girl In The Bubble’, Wicked: For Good. Música y letra de Stephen Schwartz.
- ‘Train Dreams’, Train Dreams. Música de Nick Cave, Bryce Dessner. Letra de Nick Cave.
Mejor Música Original
- Alexandre Desplat, Frankenstein
- Ludwig Göransson, Sinners
- Jonny Greenwood, One Battle After Another
- Kangding Ray, Sirt
- Max Richter, Hamnet
- Hans Zimmer, F1
Mejor actuación de comedia de stand-up en televisión
- Bill Maher, Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein, The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart, Acting My Age
- Kumail Nanjiani, Night Thoughts
- Ricky Gervais, Mortality
- Sarah Silverman, Postmortem
Mejor podcast
- Armchair Expert with Dax Shepherd
- Call Her Daddy
- Good Hang with Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- Smartless
- Up First
Mejor logro cinematográfico y de taquilla
- F1
- KPOP Demon Hunters
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- Sinners
- Weapons
- Wicked: For Good
- Zootopia 2
