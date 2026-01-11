Javier Milei acelerará la apertura comercial y la motosierra avanza sobre las regulaciones

Luego del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, el Gobierno buscará bajar aranceles para los autos. Sturzenegger le dijo a los empresarios que seguirán desregulando.

A pesar de que la economía en su conjunto mostrará signos de recuperación en 2026, los analistas señalan que el crecimiento será heterogéneo y aquellos rubros que dependen del mercado interno continuarán atravesando dificultades. Sectores como la industria y la construcción siguen profundizando sus caídas. El Gobierno mantendrá la defensa de la apreciación cambiaria del dólar y se viene más apertura comercial . Federico Sturzenegger no afloja, la motosierra sigue a paso firme sobre las regulaciones y más voces dentro del sector industrial piden un giro en las políticas.

Los datos que dio a conocer el INDEC sobre el final de esta semana generaron alarma en los grupos de Whatsapp de empresarios. “Resultan insostenibles para las pymes estas estadísticas mensuales que hablan del rumbo tomado en el área productiva” , lanzaron desde las cámaras asociadas a la Confederación General Empresaria de la República Argentina.

“ Necesitamos un diálogo urgente con el Gobierno en cabeza del ministro (Luis) Caputo para discutir alternativas para frenar la caída y competir en igualdad de condiciones con los productos importados”, remarcaron en la entidad que conduce Marcelo Fernández ante el desplome del 8,7% en la producción manufacturera que informó el organismo de medición oficial.

Al margen del nivel, la industria ya acumula diez meses consecutivos a la baja y en el último reporte no se salvó ningún subsector. Todos los indicadores estuvieron en rojo. El recorte más drástico lo sufrió el textil con una baja del 22,7%, le siguió el automotriz con una merma del 20,7% y otros con fuertes caídas fueron maquinaria (18,2%) y equipos e instrumentos (14%).

En paralelo, Javier Milei acelera la apertura comercial . En las últimas horas, Caputo salió a celebrar en redes sociales la aprobación del parlamento europeo del acuerdo con el Mercosur. La firma del pacto, que lleva décadas de negociaciones, se hará el 17 de enero en Asunción y crece la posibilidad de que el presidente argentino viaje a Paraguay para el acto simbólico.

El proceso aperturista no queda ahí. Argentina puja con Brasil para alcanzar un "acuerdo de libre comercio automotriz", que lleve a una nueva rebaja de aranceles para el sector en el bloque regional. El Gobierno quiere que los precios locales bajen. Lula por ahora se resiste. "Será una negociación muy compleja", advirtió un diplomático de carrera que pasó por las oficinas del Mercosur.

JAVIER MILEI Y DONALD TRUMP Los acuerdos con Estados Unidos, claves para la apertura comercial del Gobierno. Presidencia

La profundización comercial se dará en una cancha que los industriales califican como "inclinada". En una cena que se produjo este miércoles, uno de los consultores más importantes del país le dijo a un cliente del sector metalúrgico que, pese a las flexibilizaciones del esquema cambiario, el Gobierno no piensa dejar atrás la fuerte apreciación del peso que llevó adelante en el último año y medio. “Hay sobradas muestras de que sacrificará otras variables antes de convalidar un dólar más alto”, advirtió.

¿Esto implica necesariamente un dólar más barato? No, pero sí un sostenimiento de los niveles actuales en términos reales. “El Gobierno seguirá buscando puentes, no permitirá que el tipo de cambio toque el techo la banda, pese a que la demanda genuina continuará superando a la oferta”, dijo el economista.

Sin mejoras para el mercado interno

En paralelo, la motosierra seguirá avanzando sobre las regulaciones. Federico Sturzenegger recibió esta semana a un empresario de peso del sector vitivinícola para debatir las últimas normativas que "El Coloso" derogó para ese rubro. Pese a la preocupación del industrial, el funcionario le anticipó que continuarán desmantelando reglamentaciones: "Lo único que sirve es competir", le dijo.

Los industriales creen que, a pesar del rebote que se estima para la economía de entre 3,5% y 5% según las distintas fuentes, ese desempeño será heterogéneo. La Cámara de Fundidores sostuvo en su último informe que "se confirma una concentración estructural de oportunidades en segmentos estratégicos, mientras que buena parte del entramado productivo vinculado al consumo seguirá rezagado".

Todas las variables configuran un escenario complejo para el mercado interno. Más apertura, poca competitividad y una masa salarial que difícilmente mejore, dado que el proceso de destrucción de fuentes de trabajo en el sector formal continúa y el ancla salarial permanece inalterable, sin recuperación real de los ingresos desde hace varios meses.