Colapsó el techo de una vivienda en Córdoba: rescataron a tres personas

Una presunta explosión provocó el derrumbe parcial de una casa en Villa El Libertador; bomberos lograron liberar a tres personas atrapadas y la Justicia investiga las causas.

El derrumbe dejó a tres personas atrapadas bajo los escombros.

Momentos de extrema tensión se vivieron este domingo en Villa El Libertador, en la ciudad de Córdoba, cuando el techo de una vivienda colapsó tras una presunta explosión. El derrumbe dejó a tres personas atrapadas bajo los escombros y obligó a un rápido despliegue de bomberos, policía y servicios de salud en la zona sur de la capital provincial.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle Arani 5635, donde intervinieron efectivos de la Dirección Bomberos de la Policía de Córdoba y del Comando de Acción Preventiva (CAP). Al arribar al lugar, constataron que un hombre de 24 años y dos mujeres, de 50 y 79 años, habían quedado aprisionados bajo la estructura colapsada.

La vivienda contaba con cinco ambientes, lo que dificultó las tareas de rescate y obligó a realizar maniobras cuidadosas para evitar nuevos desprendimientos. En una primera etapa, los bomberos lograron extraer a un hombre y una mujer, mientras que el rescate de la tercera persona demandó apuntalamiento adicional, ya que presentaba las extremidades inferiores atrapadas.

Una vez liberados, los tres afectados recibieron asistencia médica inmediata y fueron trasladados a distintos centros de salud. El parte policial indicó que una de las mujeres fue derivada al Hospital de Urgencias con quemaduras en el cuerpo, mientras que los otros dos damnificados fueron trasladados al Hospital Príncipe de Asturias para una evaluación más exhaustiva.

En el interior del inmueble también se encontraba una adolescente de 17 años, quien logró salir por sus propios medios y no requirió traslado sanitario. El episodio generó preocupación entre los vecinos del barrio y motivó la apertura de una investigación judicial para determinar el origen de la explosión y las causas del derrumbe.

Las pericias técnicas quedaron a cargo de los organismos competentes, mientras la Justicia mantiene bajo análisis todas las hipótesis posibles. Desde los equipos de emergencia destacaron el trabajo coordinado entre bomberos, fuerzas de seguridad y personal sanitario, clave para la rápida extracción y atención de las víctimas. Hace una semana, derrumbe en Parque Chas Un incendio de gran magnitud afectó el pasado 3 de enero a una fábrica textil ubicada sobre la avenida General Benjamín Victorica al 3000, entre Barzana y Andonaegui, en el barrio porteño de Parque Chas. El siniestro se inició a las 2.17 y provocó el derrumbe de una pared, aunque no se registraron víctimas fatales. El operativo movilizó cuatro ambulancias y una unidad de triage del SAME, además de un importante despliegue de bomberos, con entre siete y diez dotaciones. Durante la intervención, los equipos médicos asistieron a dos hombres de 20 y 24 años por inhalación de humo, mientras que la circulación permaneció interrumpida en toda la zona por razones de seguridad. Las tareas se extendieron por más de dos horas debido a la intensidad del fuego, con la participación conjunta de bomberos y Defensa Civil para evitar la propagación a edificios linderos. Según la información oficial, hubo un total de 30 personas evacuadas, además de los dos asistidos por el SAME.

