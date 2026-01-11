Inflación en la era Milei: con el nuevo IPC llega al 270%, ¿qué espera el Gobierno para 2026? + Seguir en









Con la entrada en vigencia del nuevo Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, la variación de precios acumulada en la gestión de Javier Milei se ubica en torno al 270%, superando en unos 10 puntos al cálculo anterior. Nuevos desafíos para el control de precios en 2026 ante expectativas inflacionarias.

La inflación, el eje central de la política económica del Gobierno. ¿Podrá mantener la tendencia a la baja de los precios en 2026? Ámbito

Desde enero de 2026, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) comenzará a medir la inflación con un nuevo IPC, que actualiza los ponderadores de bienes y servicios según la última Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18). Tal como informó Ámbito, según estimaciones privadas que toman en cuenta este nuevo cálculo, la inflación acumulada desde que Milei asumió la Presidencia se ubica cerca del 270%, frente al 259% que arrojaría la medición anterior. ¿Qué desafíos tiene el Gobierno en esta materia para 2026?

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El nuevo ajuste en la medición inflacionaria incorpora mayores ponderaciones a servicios, transporte y comunicaciones, que han aumentado fuertemente en los últimos años, y rebaja el peso de rubros como alimentos y vestimenta, más moderados recientemente.

Inflación de 2025: cómo queda el acumulado Con datos oficiales disponibles hasta noviembre, la inflación interanual de 2025 alcanzó 27,9%, y las estimaciones privadas ubican el dato de diciembre entre 2,3% y 2,5%, lo que dejaría el acumulado anual cerca del 31%.

Con el nuevo IPC aplicado al conjunto de la gestión, ese acumulado se traduce en una cifra cercana al 270%, más alta que la anterior y que pone foco en la evolución de los precios a lo largo del mandato presidencial.

Supermercados Consumo Góndolas Precios Inflación Inflación: qué se espera para 2026. Mariano Fuchila Indicadores de la nueva medición de inflación El nuevo índice incorpora cambios relevantes en la forma en que se mide la inflación. Por ejemplo: la ponderación de “Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles” pasa a ser más alta, al igual que la del sector Transporte, en tanto que la de Salud disminuye.

También se amplió la cantidad de bienes y servicios relevados —de 320.000 a 500.000 precios— y se aumentó el número de informantes de precios. Estas reformas metodológicas buscan reflejar con mayor precisión cómo gastan los argentinos hoy, aunque también terminan elevando el cálculo acumulado de la inflación histórica. Qué se espera para la inflación en 2026 El ajuste en la medición también llega en un contexto en el que el Gobierno y analistas debaten cuál será la trayectoria de la inflación durante 2026. Algunos economistas proyectan que con políticas fiscales y monetarias más estrictas la inflación podría desacelerarse en los próximos trimestres, aunque las cifras de precios siguen siendo altas comparadas con la región. Por otra parte, voces del sector privado y economistas señalan que sin una señal clara de acumulación de reservas o cambios en la política cambiaria y fiscal, el índice de precios seguirá bajo presión, con riesgo de que las cifras interanuales permanezcan elevadas antes de comenzar una baja sostenida.

Temas Inflación