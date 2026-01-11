Irán se hunde en la violencia: al menos 500 muertos y 10.000 detenidos en las protestas contra el régimen

En las últimas horas se intensificaron las demostraciones de rechazo contra Ali Khamenei, con el objetivo de derrocar su gobierno. Mientras se habla de una "transición", Donald Trump analiza una intervención militar en Teherán.

Más de 500 muertos en Irán mientras crece la tensión con Estados Unidos

Los disturbios en Irán provocaron la muerte de 500 personas , dijo el domingo un grupo de derechos humanos, mientras Teherán amenazaba con atacar bases militares estadounidenses si el presidente Donald Trump cumple sus amenazas de intervenir en nombre de los manifestantes. Mientras el clero de la República Islámica se enfrenta a las mayores manifestaciones desde 2022, Trump amenazó repetidamente con intervenir si se utiliza la fuerza contra los manifestantes.

Según sus últimas cifras, de activistas dentro y fuera de Irán, el grupo de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos, dijo que había verificado la muerte de 490 manifestantes y 48 agentes de seguridad , con más de 10.600 personas arrestadas en dos semanas de disturbios.

Según informó Reuters, Irán no proporcionó una cifra oficial.Trump iba a ser informado el martes por sus funcionarios sobre las opciones respecto a Irán, incluidos ataques militares, uso de armas cibernéticas secretas, ampliación de las sanciones y provisión de ayuda en línea a fuentes antigubernamentales, informó el Wall Street Journal el domingo.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf , advirtió a Washington contra "un error de cálculo". "Seamos claros: en caso de un ataque contra Irán, los territorios ocupados (Israel), así como todas las bases y barcos estadounidenses, serán nuestro objetivo legítimo ", dijo Qalibaf, excomandante de la élite de la Guardia Revolucionaria de Irán.

Las protestas comenzaron el 28 de diciembre en respuesta al aumento de los precios, antes de volverse contra los gobernantes clericales que han gobernado desde la Revolución Islámica de 1979. Las autoridades acusan a Estados Unidos e Israel de fomentar problemas. El flujo de información desde Irán se ha visto obstaculizado por un apagón de Internet desde el jueves.

video protestas en iran 2 Naciones extranjeras y activistas reportan cifras de víctimas y detenciones en medio del apagón de internet

Imágenes publicadas en redes sociales el sábado desde Teherán mostraban a una multitud marchando por una calle de noche, aplaudiendo y coreando. La multitud "no tiene fin ni principio", se oye decir a un hombre.

En imágenes de la ciudad nororiental de Mashhad, se puede ver humo elevándose hacia el cielo nocturno proveniente de incendios en la calle, manifestantes enmascarados y una calle sembrada de escombros, según mostró otro video publicado el sábado.

La televisión estatal transmitió el domingo imágenes de docenas de bolsas con cadáveres en el suelo frente a la oficina del forense de Teherán, y dijo que los muertos eran víctimas de eventos causados por "terroristas armados".

video protestas en iran 3 Quema de velos y cuerpos arrastrados ilustran la creciente tensión en Irán

Mujeres en Irán desafían al régimen quemando velos y lideran protestas masivas

Miles de mujeres en Teherán desafiaron abiertamente al régimen islámico quitándose y quemando sus velos (hiyab) en espacios públicos, convirtiéndose en el símbolo central de una nueva ola de protestas que exige mayores libertades y cuestiona la represión estatal.

La quema del hiyab trascendió como un gesto de resistencia cultural y política, mientras otras mujeres realizan actos de rebeldía, como prender cigarrillos con fotos de líderes del régimen. Estas acciones buscan visibilizar el descontento y generar presión social sobre las autoridades.

video protestas en iran 4 mujeres queman velos Mujeres queman velos mientras las fuerzas de seguridad arrastran cuerpos en las calles de Irán

Aunque las manifestaciones comenzaron motivadas por problemas económicos, como crisis hídrica y apagones, rápidamente derivaron en un movimiento más amplio liderado por jóvenes y estudiantes que exigen el fin de la teocracia. La combinación de protestas económicas y culturales ha convertido a estas movilizaciones en un fenómeno sin precedentes desde 2022.

El régimen respondió con amenazas de máxima fuerza para contener las manifestaciones, que dejaron centenares de víctimas en todo el país. A pesar de la represión, el gesto simbólico de quemar el velo se mantiene como un emblema de resistencia frente al control estatal.