El dólar blue rebotó $30 tras el impacto de nuevas restricciones cambiarias, aunque registró una fuerte caída semanal

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue trepó $30 este viernes 26 de septiembre.

El dólar blue rebotó fuerte este viernes 26 de septiembre y replicó la dinámica de los financieros, tras el anuncio de nuevas restricciones cambiarias por parte del Banco Central (BCRA). Aun así, anotó su mayor caída semanal desde abril debido al impacto del salvataje de EEUU.

El informal trepó $30 durante la jornada para cerrar a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito. Así, la brecha con el tipo de cambio oficial mayorista se ubicó en el 8,6%.

El incremento se dio en sintonía con una importante suba en el dólar MEP y el CCL, luego de que el BCRA restableciera una normativa que le impide a las "personas humanas" comprar divisas al tipo de cambio oficial y luegos venderlas en los financieros, por un plazo de al menos 90 días.

Sin embargo, respecto del viernes pasado el blue se derrumbó $80 (-5,3%) , lo cual significó su mayor descenso desde que el Gobierno flexibilizó el cepo allá por inicios de año. Esto fue consecuencia de las contundentes muestras de apoyo por parte del gobierno estadounidense al programa económico libertario.

El optimismo parece haberse diluido un poco en las últimas horas con el enojo de los productores agropecuarios por el fin de la quita de retenciones y el mencionado endurecimiento del cepo.

A cuánto operó el dólar oficial hoy, viernes 26 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotizó a $1.326.

Valor del MEP hoy, viernes 26 de septiembre

El dólar MEP opera a $1.433,53 y la brecha con el dólar oficial es de 8%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 26 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) trepa a $1.472,51 y la brecha con el dólar oficial es de 10,9%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 26 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.755.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 26 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.396,67, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 26 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s109.743, según Binance.