El pequeño pueblo de Córdoba con un nombre muy llamativo y una cascada escondida

Este rincón cordobés es una de las grandes alternativas con la que cuenta la provincia, no solo por su entorno natural, también la curiosidad que lo rodea.

Hay lugares que llaman la atención del turismo por su entorno natural, una oferta que existe de punta a punta en toda la Argentina. Por eso, muchas veces son algunos factores ajenos al paisaje los que suman atractivo para quienes buscan elegir un destino ideal para las vacaciones.

En Córdoba, las alternativas que mezclan paz con un marco rodeado de naturaleza son varias, pero casi ninguna cuenta con el plus de este rincón que no muchos conocen: el nombre. Ese misterio y lo llamativo de su denominación terminan de darle un encanto difícil de encontrar en otro punto de la provincia.

Salsipuedes se encuentra en el departamento Colón, al norte de Córdoba Capital. Está ubicado dentro de las Sierras Chicas, cerca de Río Ceballos y Agua de Oro, en una franja de pueblos serranos que se conectan por la Ruta Provincial E 53 y otros caminos de la zona.

El nombre es uno de los datos que más curiosidad genera. La versión más conocida lo relaciona con la expresión “sal si puedes”, vinculada a antiguos pasos difíciles de atravesar . Esa explicación quedó instalada como parte de la identidad local y le dio a este pueblo cordobés una marca muy distinta dentro del mapa provincial.

El principal atractivo natural está en La Estancita, un paraje donde se encuentra una cascada de unos 13 metros . El agua cae entre rocas y termina en una olla natural, rodeada por vegetación serrana. No es una imagen visible desde la ruta: el rincón aparece después de dirigirse hacia una zona más apartada del movimiento habitual del centro.

El río también marca buena parte de la vida del pueblo. Cerca de la localidad hay sectores para caminar, andar en bicicleta o hacer recorridos tranquilos junto al agua, especialmente en la zona de la costanera y el Parque Juan Irós.

La Reserva Hídrica y Natural suma otro tipo de recorrido, más ligado al paisaje serrano. Allí aparecen caminos para trekking y áreas donde el entorno cambia respecto del centro. La experiencia no queda limitada a la cascada, porque el trayecto permite atravesar una parte del ambiente natural que rodea al pueblo, que permite explorar su vegetación y fauna.

La historia local también tiene un nombre propio: Ada Falcón. La cantante de tango vivió en “La Joyita” después de alejarse de la exposición pública, y esa casa quedó como una referencia cultural dentro de la localidad.

Otro punto para sumar es Villa Silvina, una zona antigua donde se encuentra un mirador desde el que se observa parte del entorno serrano. En El Pueblito también aparecen la Gruta Virgen del Valle y Los Morteros, un sector asociado al pasado comechingón de la región. Con esos lugares, la visita gana variedad sin depender únicamente de La Estancita.

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Cómo ir hasta Salsipuedes

Desde Córdoba Capital, la forma más directa de llegar es tomar la Ruta Provincial E 53 en dirección norte. El trayecto avanza hacia el corredor de Sierras Chicas, pasa por la zona de Río Ceballos y continúa hasta el ingreso a la localidad, en un recorrido de alrededor de 40 kilómetros.

Para conocer La Estancita, hay que seguir desde el casco urbano hacia el sector del Camino del Cuadrado. Desde allí se ingresa al paraje y queda el tramo final a pie hasta la caída de agua. También hay colectivos interurbanos desde Córdoba Capital, aunque ese servicio permite llegar al pueblo y no resuelve por sí solo el acceso final a la cascada.