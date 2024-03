Dólar blue, inflación y cepo: los pronósticos de uno de los gurúes más escuchados

“Está claro que el objetivo del gobierno número uno es bajar la inflación, entonces el atraso cambiario no es prioridad. En general en los procesos de baja de inflación, no debería extrañar que el atraso cambiario acelere. Es más difícil que tengas un proceso de baja inflación sin atraso cambiario.”

“Hay que ver qué pasa con la salida del cepo. También podría ayudar a que el tipo de cambio se dé vuelta.”

“Desde hace muchos años, el agro ya liquida lo que necesita porque no hay mercado financiero en Argentina que le garantice al productor agrícola que liquida y después guarda la plata. El ahorro para el agro es el grano. Se liquida lo que se necesita, si no se necesita no se liquida. No es diferente este año a ningún otro año. Creo que desde los 90 que en Argentina se liquida así. No creo que el dólar o el mercado cambiario te modifique realmente cuánto se liquide en Argentina. Todos los años pasó lo mismo.”

“En la medida que la economía rebote, vas a tener demanda de importaciones a medida que se agoten los stocks. En la medida que el gobierno empiece a salir del cepo, también puede haber una demanda de dólares.”

“Yo creo que en la medida que la inflación baje y se estabilice, vas a empezar a tener algún rebote en la economía. El agro va a ayudar un poco. Posiblemente en materia de actividad económica, imagino que sea marzo. No digo que después va a ser bueno, no va a ser lo peor que no es lo mismo. Con la cosecha se reactivan algunas economías, no es tanto pero es algo. Hoy no tenés nada. Es verdad que en la medida que se consuman los stocks que hay en la economía, podés tener algún rebote. Pensá que hay muchas plantas que están paradas. Hay sectores que rebotarán más rápidos que otros. El agro va a ser uno de los que más va a rebotar, lo mismo minería, petróleo y energía. El consumo probablemente sea de los últimos. El rebote económico lo vamos a ver más bien para la segunda parte del año y muy gradual. No hay mayor efecto de rebote económico que bajar la inflación.”

“Los empresarios nunca bajan los precios, dan promociones. Cuanto más promociones ves, es porque es la forma de bajar el precio. El poner un precio en la economía es un proceso de prueba y error. No hay forma de saber de antemano cuál es el precio.”

“Obviamente que siempre ayuda abrir las importaciones para controlar los precios. La típica de un plan de estabilización es hacer un apretón monetario, un apretón fiscal y abrir las importaciones de tal manera de controlar los precios. Eso ayuda a muchos productos de consumo. También es cierto que cuando vos medís los precios al consumidor, estás midiendo el precio del producto en la góndola. El aceite que consumís en la góndola, no tiene nada que ver con el aceite a granel. Depende más del transporte, del envase, de la distribución, que de lo que tiene adentro. Cuando comprás leche en el supermercado, estás comprando más nafta que leche, una vez me dijo alguien."