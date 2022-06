Dólar blue: 3 factores clave que amenazan con "despertar" a la divisa

1. Factor estacional

Para Rubén Ullúa, analista de mercados financieros consultado por Forbes, el dólar paralelo está "planchado" por un factor estacional, ya que a partir de junio/julio no entran en juego variables como la liquidación de la cosecha y los pagos de impuestos.

"Yo creo que le queda poco tiempo al dólar estabilizado en el rango que estamos viendo y próximamente, una vez que el mercado se consolide por arriba de la zona de $220, creo que vamos a entrar en una dinámica de subida", expresó el especialista haciendo referencia tanto al dólar blue como a los dólares financieros MEP y CCL que evolucionan de forma similar.

Además, remarcó que este crecimiento impactaría directamente en la brecha cambiaria contra el dólar oficial, la cual sigue oscilando entre el 70% y el 80%.

2. Inflación

Bruno Perinelli, jefe de Trading en Inversor Global, detalló que "tarde o temprano" el dólar blue va a tener que subir, principalmente por el avance de la inflación que ya se aproxima al 60% interanual. "Me parece que el dólar quizás no vaya a subir tanto como suben los precios y se vea una especie de atraso respecto de la inflación, pero me parece que tarde o temprano tendría que encarar hacia los $230/$250 de acá a fin de año o al primer trimestre del año que viene", agregó.

"La gente buscará cubrirse de alguna manera de esta suba de precios y la manera más tradicional de cubrirse es a través del dólar", enfatizó el analista.

3. El resguardo del "ahorro"

El plazo fijo UVA se consolida en el primer semestre como la alternativa más eficaz para resguardar el valor de los ahorros. Sin embargo, los inversores ya dan por descontado un cambio de estrategia en el segundo semestre. La dificultad del Banco Central para acumular reservas lleva a los ahorristas a dos reflexiones: el BCRA se verá "obligado" a una aceleración de la devaluación para lograr capturar más dólares y por consiguiente, se espera que los dólares paralelos enlisten su camino al alza "descontando" de alguna manera, las subas que no viene teniendo en el primer semestre. Todo, en un contexto económico complejo de incertidumbre por la falta de dólares y las dificultades para cumplir las revisiones del FMI.

Posteriormente, el experto reiteró que el dólar blue tendría que reaccionar al alza porque estamos en un contexto en el que no hay ancla para los precios, "ni del dólar ni de las tarifas ni de las expectativas, porque no hay medidas antiinflacionarias concretas, efectivas".