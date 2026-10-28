Temporada de balances: los grandes bancos europeos superaron las expectativas con sus ganancias trimestrales

Los balances del tercer trimestre de bancos como Deutsche Bank, BNP Paribas y Santander renovaron la confianza de los inversores. Sin embargo, el estancamiento de HSBC, las dudas sobre la banca privada y las tensiones geopolíticas exponen la alta exigencia del mercado.

Este miércoles, Deutsche Bank , BNP Paribas y Santander superaron las estimaciones que preveía el mercado de beneficios correspondientes al tercer trimestre, al mismo tiempo que UBS aceleró su programa de recompra de acciones. De esta manera, mermaron las preocupaciones de los inversores respecto a que las ganancias de la banca tradicional estuviera perdiendo impulso.

Con un marcado tono de optimismo, Standard Chartered elevó sus objetivos de ingresos y rentabilidad tras reportar beneficios en el tercer trimestre que superaron con holgura las previsiones del mercado, impulsados con fuerza por sus divisiones de gestión patrimonial y mercados globales.

Sin embargo, de los beneficios se pasó a la cautela : las acciones de la banca europea cayeron un 10% en el último mes, arrastradas por los temores sobre la deuda soberana de la zona euro y la debilidad económica, poniendo a prueba un ciclo de ganancias que se sostenía desde 2024.

Por su parte, HSBC también sacudió la confianza del mercado el martes tras publicar sus resultados trimestrales, por debajo de las expectativas. Diversos analistas afirman que la creciente competencia por la captación de depósitos y la desaceleración de los ingresos por intereses, constituyen claros indicios de que el ciclo alcista de beneficios bancarios, impulsado por el aumento de las tasas de interés, podría estar acercándose a su techo.

Las acciones bancarias registraron una evolución dispar en la apertura de este miércoles: Deutsche Bank avanzaba un 3,5% y Standard Chartered ganaba un 4,6% , mientras que UBS caía un 1,7% y Santander retrocedía un 3,4% , afectado por la lectura de los inversores sobre los resultados más débiles de su filial en Brasil. Por su parte, el índice sectorial de bancos europeos cotizaba estable y en sintonía con el mercado general.

Por su parte, HSBC también sacudió la confianza del mercado el martes tras publicar sus resultados trimestrales, por debajo de las expectativas.

Los operadores de renta variable motorizan el avance de BNP

BNP Paribas aumentó sus ganancias un 14% en el tercer trimestre gracias al impulso del trading accionario. El gigante bancario galo reportó un beneficio neto de 3.460 millones de euros, lanzó un plan de recompra de acciones por 1.300 millones de euros y minimizó las alertas por el repunte de los rendimientos de la deuda soberana francesa.

En el Deutsche Bank, los ingresos provenientes de la negociación de renta fija y divisas registraron una caída del 3%, en línea con las expectativas de los analistas, y mostrando una contracción más moderada que el descenso del 5% reportado en promedio por sus pares estadounidenses.

Deutsche Bank superó las expectativas del mercado con un alza del 2% en sus ganancias trimestrales. La firmeza de la banca minorista y corporativa amortiguó la floja performance de su banca de inversión. "Vamos por buen camino para cumplir los objetivos de 2026", aseguró su CEO, Christian Sewing.

Deutsche Bank superó las expectativas del mercado con un alza del 2% en sus ganancias trimestrales. Pixabay

Por su parte, la reacción del mercado ante los resultados de HSBC —que provocaron una caída superior al 5% en el valor de sus acciones el martes— puso en evidencia cómo el sólido desempeño reciente de las entidades bancarias europeas elevó la vara de las expectativas de los inversores, aun cuando el conflicto en Irán volvió a complicar las perspectivas sobre la inflación y la trayectoria de las tasas de interés.

Los resultados de UBS

UBS cumplió las previsiones del mercado al ganar u$s2.690 millones en el trimestre (+8% interanual) y anunció un fuerte adelanto en su política de retorno al accionista. El gigante suizo acelerará su programa de recompra de acciones por u$s3.000 millones para finalizarlo en febrero, superando con creces la meta original de mediados de 2027.

RBC calificó como "mixtos" los resultados de UBS. Si bien la facturación subyacente de la entidad suiza cumplió con las proyecciones del mercado, la brecha negativa en su división estrella de Global Wealth Management (GWM) sembró cautela entre los analistas.

UBS cumplió las previsiones del mercado al ganar u$s2.690 millones en el trimestre (+8% interanual) y anunció un fuerte adelanto en su política de retorno al accionista.

Por otro lado, Santander elevó un 19% sus ganancias subyacentes en el tercer trimestre gracias al impulso de sus adquisiciones en EEUU y el Reino Unido. Pese a que el desempeño se vio frenado por el menor dinamismo de su filial en Brasil, su presidenta Ana Botín destacó la "ventaja diferencial" de la diversificación geográfica del grupo.