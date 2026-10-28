En una combi y escoltado por la policía: así habría ingresado Flávio Bolsonaro al aeropuerto de Puerto Iguazú

Una serie de registros detallaron los últimos movimientos del senador brasileño y su familia en el país. Además, el vehículo implicado pertenece a una empresa de Brasil.

El vehículo implicado en el traslado del senador dentro del aeropuerto pertenece a una empresa de Brasil.

Luego de las especulaciones por el paradero del senador y excandidato del Partido Liberal (PL) de Brasil Flávio Bolsonaro , autoridades argentinas confirmaron su ingreso al país junto a su familia para de allí seguir hasta Ecuador . Ahora, se supo cómo habría sido el ingreso del funcionario a la Argentina: en una combi y en compañía de la policía aeroportuaria.

La Dirección Nacional de Migraciones difundió un comunicado oficial a las 2:01 de este miércoles que Flávio Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas ingresaron a la Argentina a las 22.50 del 27 de octubre por el Puente Internacional Tancredo Neves , en la provincia de Misiones .

El senador y su familia habrían ingresado el martes por la noche en una combi gris con patente brasileña al aeropuerto de Puerto Iguazú, según registró TN y agregaron que el vehículo fue escoltado por un patrullero de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) .

Se trató de un vehículo Fiat que circulaba a alta velocidad y uno de sus pasajeros iba sentado atrás con una gorra. La combi que habría trasladado al excandidato del Partido Liberal y su familia pertenece a la empresa “ Iguaçu Dallas Travel LTDA ” con base en Foz do Iguaçu.

Luego, un avión de modelo Gulfstream G400 de matrícula LV-JQW de la empresa Baires Fly despegó desde el aeropuerto de Puerto Iguazú hoy a las 0:21.

La Dirección Nacional de Migraciones informa que a las 22:50 hs del dia 27/10, ingresaron por el paso fronterizo de Puente internacional Tancredo Neves en la provincia de Misiones, los ciudadanos Flavio Nantes Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, Carolina Figueira… — Migraciones (@Migraciones_AR) October 28, 2026

Cerca de las 2.00 de la madrugada, y en medio de versiones cruzadas, Migraciones confirmó que Flávio Bolsonaro había ingresado a la Argentina junto con su esposa y sus dos hijas ayer a las 22:50, a través del Puente Internacional Tancredo Neves.

El organismo nacional precisó que los integrantes de la familia Bolsonaro “presentaron documentación válida y no tenían impedimentos legales para ingresar al país”. Sin embargo, la Justicia brasileña le había prohibido salir del país y le había cancelado sus pasaportes por una causa de lavado de dinero y evasión.

A las 23:30, la familia abordó un vuelo privado de Baires Fly S.A. en Puerto Iguazú. Según el plan de vuelo presentado por la compañía, el destino declarado era Guayaquil, Ecuador. La información contradice la versión inicial del Gobierno argentino, que había negado tener registros del ingreso del senador brasileño.

Afirman que Flávio Bolsonaro llegó a EEUU junto a su familia: encuentro con su hermano Eduardo y visas otorgadas por Donald Trump

Flávio Bolsonaro, senador por el Partido Liberal (PL), habría arribado este martes junto con su familia a EEUU, tras huir de Brasil después de la derrota electoral del domingo pasado, según informaron medios brasileños. Allí, se encontró con su hermano Eduardo, al tiempo que trascendió que el gobierno de Donald Trump tiene previsto otorgarle visas y darle asilo político, según la agencia Bloomberg y CCN.

Quien fuera candidato presidencial opositor al ganador y actual mandatario Lula da Silva, enfrenta causas en su contra por irregularidades financieras, posibles maniobras de lavado de dinero y relaciones económicas con empresarios y operadores bajo investigación.

Según indicó el diario brasilero Metrópoles, el senador habría viajado hacia Florida, EEUU, después de que la Justicia ordenara la entrega de sus pasaportes. Tenía tiempo hasta las 11 de este martes para hacerlo, pero nunca se presentó. Como consecuencia la Justicia brasilera canceló tanto los pasaportes ordinarios como diplomáticos, lo que tendrá dificultades para ingresar a otro país, salvo que sea aceptado como asilado político.