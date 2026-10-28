Nicolás Ramírez será el árbitro del Superclásico: qué opinan en Boca y en River de la designación de AFA

El juez fue designado para dirigir el duelo del domingo 1 de noviembre, a las 15, en La Bombonera. Será el responsable de cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre los dos equipos y llega con antecedentes cuestionados por ambos clubes. Silvio Trucco estará a cargo del VAR.

Nicolás Herrera será el árbitro del Superclásico. Tanto del lado de Boca como de River hay reparos por la designación.

La designación arbitral del segundo Superclásico de 2026 sumó un nuevo foco de tensión a la previa del partido entre Boca y River. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó que Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en La Bombonera, por la fecha 15 del Torneo Clausura.

La elección no cayó bien en ninguno de los dos equipos. Tanto en el Xeneize como en el Millonario recuerdan decisiones polémicas del árbitro en enfrentamientos anteriores y cuestionan, por distintos motivos, sus antecedentes. La presencia de Silvio Trucco en el VAR también genera reparos, especialmente en Boca, que recuerda su intervención en el Superclásico de 2023.

Ramírez se impuso en la elección sobre Facundo Tello y Yael Falcón Pérez y se convertirá en el árbitro principal de cuatro de los últimos cinco Superclásicos. Ya había sido designado para el encuentro de abril, pero finalmente no pudo dirigirlo y fue reemplazado por Darío Herrera.

El equipo arbitral estará integrado por Maximiliano Del Yesso y Pablo González como asistentes, Sebastián Zunino como cuarto árbitro y Silvio Trucco en el VAR, acompañado por Gastón Suárez como AVAR.

El historial de Nicolás Ramírez en los Superclásicos registra tres partidos, con dos victorias de River y una de Boca, sin empates. El primer antecedente se remonta al 21 de septiembre de 2024, cuando el conjunto de Núñez se impuso por 1-0 en La Bombonera con un gol de Manuel Lanzini, por la Liga Profesional.

Nicolás Ramírez será el encargado de impartir justicia en el Superclásico del domingo y ninguno de los dos clubes están de acuerdo.

Aquel encuentro terminó con la expulsión de Cristian Lema, de Boca, por doble amonestación. Además, Ramírez mostró seis tarjetas amarillas a futbolistas de River y dos a jugadores del Xeneize.

El segundo cruce fue por el Torneo Apertura 2025, cuando River ganó 2-1 en el Monumental. Franco Mastantuono abrió el marcador con un tiro libre, Miguel Merentiel empató transitoriamente y Sebastián Driussi marcó el gol del triunfo. El resultado tuvo consecuencias deportivas importantes para Boca y derivó en la salida de Fernando Gago como entrenador.

En ese partido, el árbitro recibió críticas por las amonestaciones tempranas a futbolistas del Xeneize. Tomás Belmonte, Ayrton Costa y Marcos Rojo fueron sancionados antes de los 25 minutos del primer tiempo. Después del encuentro, Rojo cuestionó públicamente el desempeño del juez.

El tercer antecedente fue favorable a Boca: el equipo de La Ribera venció 2-0 a River en el Clausura 2025, con goles de Exequiel Zeballos y Merentiel. Sin embargo, el arbitraje también quedó bajo discusión por una jugada en la que se reclamó un penal sobre Milton Giménez.

En el historial entre ambos, Ramírez mostró 13 amarillas a futbolistas de Boca y 17 a jugadores de River, además de una tarjeta roja al Xeneize. Esas cifras forman parte de los argumentos que alimentan la discusión en la previa del nuevo enfrentamiento.

Las quejas de Boca: el recuerdo de 2023 y las decisiones discutidas

En Boca, la designación de Ramírez y la presencia de Trucco en el VAR reavivaron las críticas por decisiones arbitrales anteriores.

Uno de los antecedentes más sensibles es el Superclásico de la Liga Profesional 2023, cuando Trucco llamó a Darío Herrera para revisar una acción entre Agustín Sández y Pablo Solari. Herrera sancionó penal para River y Miguel Borja convirtió el gol que definió el encuentro. Después del tanto se produjeron incidentes y fueron expulsados Miguel Merentiel, Nicolás Valentini, Equi Fernández y el entrenador Jorge Almirón, una vez terminado el partido.

También permanece en la memoria de los hinchas xeneizes el Superclásico de septiembre de 2024, cuando Ramírez anuló un gol agónico de Milton Giménez por una mano previa. En Boca sostuvieron que antes había existido un posible penal de Franco Armani sobre el delantero.

En el club también recuerdan que Ramírez no expulsó a Leonel Vangioni por una fuerte infracción que lesionó a Juan Manuel Martínez en la semifinal de ida de la Copa Sudamericana 2014, aunque aquel antecedente corresponde a una competencia y un contexto diferentes.

Los números generales del árbitro con Boca muestran 14 partidos dirigidos, con siete victorias, dos empates y cinco derrotas. En esos encuentros registró 44 amarillas para jugadores xeneizes, 56 para sus rivales, dos expulsiones por equipo y un penal a favor de Boca frente a dos sancionados en su contra.

River también cuestiona la designación

En River tampoco recibieron con conformidad el nombramiento. Uno de los principales reclamos está relacionado con el último Superclásico disputado en La Bombonera, cuando el equipo de Núñez consideró que hubo una infracción de Milton Giménez sobre Paulo Díaz en la jugada que dio origen al primer gol de Boca. Ramírez y el VAR no sancionaron falta.

En el Millonario también recuerdan el encuentro de septiembre de 2024, cuando Federico Gattoni fue amonestado a los pocos segundos por una acción sobre Edinson Cavani. Aquel día, River ganó 1-0 y recibió seis tarjetas amarillas.

La preocupación se extiende a Trucco. En River cuestionaron su intervención en la revisión del cuarto gol de Ángel Correa ante Belgrano, que terminó anulado por una supuesta mano de Francisco Ortega. Además, el club sigue con atención las decisiones del VAR en el Clausura: de los últimos ocho goles convertidos por River, cuatro fueron revisados y tres terminaron anulados.,

Ramírez dirigió a River en 21 partidos y registra 11 victorias, tres empates y siete derrotas. En ese período mostró 70 amarillas a jugadores del Millonario y 79 a sus rivales, además de cuatro tarjetas rojas para futbolistas riverplatenses y siete para sus adversarios. También sancionó seis penales a favor de River y tres en su contra.

Con estos antecedentes, el árbitro llegará a La Bombonera bajo la lupa de ambos clubes. En un partido que puede tener consecuencias decisivas para el Clausura y la clasificación a las copas internacionales, cada decisión de Ramírez y del equipo arbitral será observada de cerca.