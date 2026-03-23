Los dólares financieros retroceden en una jornada con escasa actividad por el feriado + Seguir en









Este lunes es una jornada atípica, ya que los bancos no operan pero la bolsa local sí, aunque con limitaciones. Como consecuencia, los dólares financieros son los que poseen el protagonismo en el sector cambiario.

¿A cuánto cotiza el dólar oficial este lunes? Depositphotos

En una jornada con pocas operaciones por ser un día no laborable dentro del sector bancario, el dólar anota leves descensos en el segmento financiero, uno de los pocos que exhibe movimientos este lunes. Por su parte, en el tramo informal, los movimientos fueron son más acotados.

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A diferencia del dólar mayorista y minorista, que no cotizan esta jornada debido a que no hay operaciones bancarias, los dólares financieros sí lo hacen debido a que la bolsa local hay operatorias de negociación, aunque sin liquidación, la cuál ocurrirá recién el miércoles.

Es en este contexto que el dólar MEP baja 0,5% a $1.415,34, mientras que el contado con liquidación (CCL) cae 0,4% a $1.462,21.

El dólar blue se ofrece a $1.425 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la city. Por su parte, el tipo de cambio cripto, conocido coloquialmente como el dólar que nunca duerme, se vende a 1.467,57 (+0,08%), según Bitso.

Dólares viejos El dólar blue opera con poco volumen, debido a que suele operar en paralelo al ritmo de la cotización oficial. Imagen: Freepik Cotización del dólar oficial El dólar oficial se mantuvo por debajo de los $1.400 la semana pasada. En aquel entonces, la divisa estadounidense retrocedió $9,50 y la distancia con el techo de la banda quebró un nuevo máximo en lo que va de 2026.

El tipo de cambio mayorista cerró en $1.390,50 el viernes pasado. Con este nivel, la cotización se posicionó a 17,8% del techo de la banda cambiaria, que ese día ubicó en $1.638,52. Se trató del nivel más alto desde el 30 de junio de 2025, cuando tocó el 19,2%. A nivel minorista, el dólar se vendió a $1.415 para la venta en el Banco Nación (BNA) y en la semana cedió $5. El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se ubicó en $1.839,50.

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