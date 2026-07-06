Finanzas anunció un nuevo Bonar 2029 por u$s2.000 millones: en 2027 emitirá u$s5.000 millones

Con ello el Gobierno completará en el mercado local colocaciones por u$s6.000 millones durante el próximo año. En 2027 dice que se emitirán otros u$s5.000 millones par depender menos de Wall Street.

Luego de la exitosa colocación de las dos versiones de Bonares, los que vencen en 2027 y los que concluyen en 2028, la Secretaría de Finanzas anunció que profundizará su estrategia de financiamiento en dólares, en el mercado local.

Federico Furiase , el titular de la dependencia, informó este lunes que va a haber una emisión de u$s2.000 millones de un nuevo Bonar 2029 (AO29) que pagará una tasa del 6% anual y que va a cortar cupones mensualmente.

El funcionario informó que la primera subasta del título no va a tener un precio . Se va a colocar todo lo que demande el mercado en el momento.

Con ello, el total de financiamiento de 2026 en moneda dura, en el mercado doméstico, pasará a ser de u$s6.000 millones en total , ya que hasta ahora se han podido subastar bonares 27 y 28 por u$s4.000 millones.

A eso se suma que la misma estrategia de financiamiento en el mercado argentino se llevará a cabo el año próximo por otros u$s5.000 millones , según indican los cuadros presentados por el Palacio de Hacienda.

El programa financiero fue informado por el ministro Luis Caputo, por Furiase, y el viceministro José Luis Daza, en una conferencia de prensa ofrecida en el microcine del Ministerio de Economía por la mañana.

Los funcionarios sostuvieron que bajo el actual contexto no tienen pensado conseguir dólares con emisiones en Wall Street. El viernes el riesgo país cerró en 415 puntos, lo que daría como resultado tasas del orden del 8,5% anual en dólares, en caso de una emisión global. Ese costo es considerado elevado por el Gobierno. Más allá de eso, la tasa de interés que tendría que pagar el país excedería en mucho a la tasa de crecimiento del PBI, lo que a la larga lleva a que el peso de la deuda se incremente en relación al tamaño de la economía. Podría no ser sustentable.

De hecho, los anuncios van en línea con declaraciones de Caputo en el sentido de evitar la dependencia de Wall Street para conseguir dólares financieros.

Deuda en pesos: el 40% vence tras las elecciones

Otro punto señalado por Furiase es que el 40% de los vencimientos en pesos ya quedaron para después de las elecciones del año próximo. Todo ello en el marco de una estrategia de estiramiento de plazos de maduración de la deuda. Esa estrategia comenzó a implementarse en el primer trimestre y en parte obedece a que se está cancelando deuda en dólares, cuyo maduración es mas larga, con letras y bonos locales en moneda nacional que suelen tener horizontes más cortos.

Furiase dijo que en promedio la deuda local tiene un plazo de vencimiento de un año. Es de recordar que entre 2021 y 2022 las murallas de compromisos se producían cada 6 meses.