Joseph Blatter cargó contra la FIFA por habilitar a Balogun: "Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas"

El expresidente del organismo cuestionó la suspensión de la sanción al delantero estadounidense y alertó sobre el impacto que este tipo de decisiones puede tener en la credibilidad del fútbol.

Blatter cargó contra la FIFA por habilitar a Balogun tras la intervención de Trump.

El expresidente de la FIFA, Joseph Blatter , cuestionó duramente la decisión del organismo de dejar en suspenso la sanción a Folarin Balogun , luego de la polémica intervención del presidente de EEUU, Donald Trump, ante el actual titular de la FIFA, Gianni Infantino.

El delantero estadounidense había sido expulsado en el partido frente a Bosnia y Herzegovina y, en principio, debía cumplir una fecha de suspensión . Sin embargo, la FIFA resolvió habilitarlo para disputar el encuentro de octavos de final del Mundial 2026 ante Bélgica, una determinación que desató fuertes cuestionamientos a nivel internacional.

“Las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas. Se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes”, escribió Blatter en su cuenta de X, en un mensaje dirigido contra el manejo disciplinario del caso.

El dirigente suizo, que presidió la FIFA entre 1998 y 2015 , apuntó especialmente contra la posible influencia del poder político en una resolución deportiva de máxima sensibilidad durante una Copa del Mundo .

“Si un presidente de EE.UU. interviene con el presidente de la FIFA —y un jugador es repentinamente absuelto antes de un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo—, la pregunta es inevitable: ¿Quo vadis, FIFA? ”, agregó.

La expresión en latín, que significa “¿a dónde vas, FIFA?”, reflejó la preocupación de Blatter por el rumbo institucional del organismo. Además, cerró su publicación con una advertencia sobre la independencia del fútbol frente a las presiones externas: “El fútbol nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político”.

El delantero estadounidense había sido expulsado en el partido frente a Bosnia y Herzegovina y, en principio, debía cumplir una fecha de suspensión.

Las declaraciones del expresidente de la FIFA se sumaron a las críticas expresadas por la Real Asociación Belga de Fútbol, que se mostró “atónita” por la habilitación de Balogun, y por la UEFA, que consideró que el organismo rector del fútbol mundial cruzó “una línea peligrosa” con esta resolución.

La polémica se intensificó luego de que Trump reconociera públicamente haber solicitado a la FIFA la revisión de la expulsión del delantero, al considerar que la acción no había sido falta y calificar la decisión arbitral como “horrible”.

Con Balogun finalmente habilitado, el seleccionado estadounidense afrontará el cruce de octavos de final frente a Bélgica con una de sus principales figuras ofensivas, aunque envuelto en una controversia que excede lo deportivo y reavivó el debate sobre la independencia de las decisiones disciplinarias dentro de la FIFA.

La explicación del Código Disciplinario de la FIFA

La resolución que benefició al delantero estadounidense generó debate porque, a simple vista, parecía contradecir la sanción automática que suele acompañar a una tarjeta roja. Sin embargo, el Código Disciplinario de la FIFA contempla un mecanismo que habilita a los órganos judiciales del organismo a suspender la ejecución de una sanción, sin eliminarla.

En concreto, el artículo 27 establece que la sanción sigue existiendo, pero no necesariamente debe cumplirse de inmediato. Esto significa que un futbolista puede quedar habilitado para jugar mientras la sanción permanece suspendida, siempre que no se revoque esa decisión posteriormente.

El reglamento, sin embargo, no especifica en qué circunstancias los órganos judiciales deben aplicar este recurso, por lo que la decisión queda bajo la evaluación de las autoridades competentes en cada caso.

En el caso de Balogun, la Comisión Disciplinaria de la FIFA resolvió suspender la sanción durante un período de prueba de un año, lo que le permitirá disputar el encuentro frente a Bélgica por los octavos de final del Mundial 2026.

La medida implica que, si durante ese período el delantero comete otra infracción de naturaleza similar, la sanción que quedó en suspenso se activará automáticamente, además de cualquier nuevo castigo disciplinario que pudiera recibir.

El Código también aclara que las únicas sanciones que no pueden ser suspendidas mediante este mecanismo son aquellas vinculadas con la manipulación de partidos, consideradas una de las faltas más graves dentro del reglamento disciplinario.