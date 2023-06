Dólar financiero: el CCL marcó un nuevo récord y cerró por primera vez arriba de $500

Consultado por Ámbito, Gustavo Ber de Estudio Ber, afirmó que los dólares financieros, especialmente el CCL, suelen tener escaladas intradiarias que luego sobre el final - a partir de mayores intervenciones - "se desinflan casi por completo".

Igualmente, opinó Ber, que "frente una demora en las negociaciones con el FMI y otro duro dato de inflación se podría anticipar un reacomodamiento luego de mayor calma reciente, por lo cual debería acompañar la dinámica de precios hacia adelante dado que no espacio para acumular atraso".

Otros operadores sostuvieron que se tratan de fluctuaciones normales ya que, dependiendo del insturmento con que se lo mida, hubo variaciones en esta jornada menos amplias que la que sucedió con el bono GD30. Así el promedio de ADRs CCL se ubicó en $501,38, y el de Cedears en $500,8.

En cuanto a si pueden seguir subiendo los tipos de cambios paralelos, el economista Jorge Neyro dijo que "probablemente pero paso a paso como en estos días, salvo que haya novedades electorales". Cabe remarcar que el 14 de junio deberán ser inscriptas las alianzas partidarias ante la Justicia Electoral, y el 24 es la fecha límite para la presentación de precandidaturas.

Por su parte, Walter Morales, presidente de Wise, aseguró que entre los factores que influyen en la cotización se encuentra: "Se dilata el ingreso de los fondos del FMI. Van a terminar ingresando sí, pero la las noticias también juegan en la volatilidad del mercado y los GD son instrumentos volátiles a eso sumémosle que las reservas no están levantando cabeza. Las reservas netas, siguen negativas en torno a los u$s2.400 millones en un contexto, en el cual las presiones monetarias siguen siguen creciendo".

"Esto resulta a un tipo de cambio entrando a $550 pesos. Si bien no creemos que vaya a subir hasta ese valor, un techo que te está marcando el mercado en un contexto de incertidumbre. La brecha cambiaria hasta el viernes la tenías entrando a 105%, no hay motivos para los cuales pensar que la brecha cambiaria no vuelva a ubicarse en torno al máximo histórico de 120/125 por ciento que tuvimos no hace mucho en un contexto de incertidumbre política importante", cerró Morales.

A cuánto cotiza el dólar hoy, lunes 12 de junio

El dólar Qatar -que incluye un 30% del impuesto PAÍS, un 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales, y una nueva percepción del 25% a cuenta de Bienes Personales- aumentó $2,38 y cerró en los $517,04.

Este tipo de cambio aplica para consumos en el exterior con tarjetas de débito y crédito superiores a los u$s300 mensuales por persona.

Por su parte, el dólar ahorro o dólar solidario -que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- escaló $1,96 y se ubicó en $426,56.

En tanto, el dólar mayorista, que regula directamente el BCRA, subió $1,85 a $246,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar turista, lunes 12 de junio

El dólar turista o tarjeta -minorista más un 30% del Impuesto PAÍS, y una percepción del 45% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales para consumos con tarjetas en el exterior de hasta u$s300 por mes- trepó $2,08 y cerró en $452,41.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, lunes 12 de junio

El dólar blue aumenta $1 a $484 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en las cuevas de la City.

Por su parte, el dólar cripto o dólar Bitcoin alcanza los $494,37 y trepa un 0,3% según el promedio entre los exchanges locales reportados por Coinmonitor.