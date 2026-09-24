Mal arranque para Colapinto en Azerbaiyán: salió 18° en la primera práctica libre + Agregar ámbito en









El piloto argentino de Alpine no tuvo una buena performance en el ensayo que culminó con George Russell como líder.

Mal arranque para Colapinto en Azerbaiyán: salió 18° en la primera práctica libre

El argentino Franco Colapinto no tuvo una buena performance con su Alpine y terminó decimoctavo en la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 que se llevó a cabo en el circuito callejero Bakú y que fue liderada por George Russell con Mercedes.

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El piloto británico fue el más rápido en el primer ensayo donde Kimi Antonelli sufrió una falla en su Mercedes, el argentino no pudo terminar entre los primeros 15 y Max Verstappen finalizó segundo, a cuatro décimas de Russell, seguido por Charles Leclerc y Lewis Hamilton, ambos también a cuatro décimas.

En la quinta posición se ubicó Antonelli, seguido por Oscar Piastri, que fue el mejor de McLaren en una complicada sesión en la que Lando Norris terminó decimocuarto, mientras que séptimo culminó Liam Lawson con Red Bull.

En la octava posición se ubicó Arvid Lindblad también con Red Bull, mientras que Esteban Ocon con Haas fue el noveno y Gabriel Bortoleto a bordo de un Audi completó el top ten.