Continúa el conflicto en Granja Tres Arroyos: aseguran que quieren pagar los salarios a los trabajadores con pollos + Agregar ámbito en









La mayor avícola del país solicitó formalmente el concurso preventivo para todo el grupo empresarial.

Las plantas están paralizadas y hubo más de 1.700 despidos entre Buenos Aires y Entre Ríos, aunque la Justicia dictó la conciliación obligatoria.

La crisis en Granja Tres Arroyos sumó un capítulo de máxima tensión. En medio de la parálisis productiva de sus plantas y la suspensión de actividades, la principal empresa avícola de la Argentina propuso saldar parte de los salarios adeudados a los trabajadores con cajones de pollo para que los vendan por su cuenta.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La insólita oferta se dio durante las audiencias del Ministerio de Trabajo bonaerense, en el marco de una conciliación obligatoria que frena temporalmente más de 1.200 despidos recientes en Buenos Aires. La propuesta de pago en especie generó indignación en los gremios STIA y UATRE, que mantienen la negociación abierta mientras la empresa argumenta una severa falta de liquidez.

Granja Tres Arroyos se presentó en concurso de acreedores Tras más de un año de crisis financiera y el fracaso de una reestructuración privada, la firma formalizó el pedido de concurso preventivo de acreedores. El trámite se radicó en el Juzgado Comercial N°21, Secretaría N°42, e incluye por "agrupamiento económico" a la empresa madre Granja Tres Arroyos, a Wade, a Avex y a la sociedad controlante HAISA.

La documentación presentada ante la Justicia reveló una deuda total reconocida que asciende a los $536.000 millones al cierre de 2025, sumada al pasivo acumulado durante 2026. La composición del rojo financiero incluye:

Deudas financieras: $199.000 millones

Proveedores: $161.000 millones

Deudas laborales y fiscales: $78.000 millones

Impuestos: $52.000 millones

Otras deudas comerciales: $46.000 millones A este pasivo se le añaden más de $126.000 millones en cheques de pago diferido rechazados y al menos ocho pedidos de quiebra vigentes. En su presentación, la conducción del grupo adjudicó el colapso al "estrangulamiento del mercado interno", la suba de costos, el ingreso de pollo importado desde Brasil y el cierre de mercados clave de exportación a raíz del brote de gripe aviar de 2023.

La avícola ofreció pagar los salarios con pollos Frente a la falta de caja para afrontar las quincenas, el aguinaldo y las indemnizaciones, la empresa propuso la entrega de cajones de pollo como pago a cuenta para los empleados de la planta de La Lonja, según informó el medio local Pilar a Diario. Si bien la firma envió unos 1.200 telegramas de despido a inicios de septiembre (700 en Capitán Sarmiento, 450 en Esteban Echeverría y 50 en Pilar), las medidas quedaron en suspenso por la conciliación dictada por la Provincia de Buenos Aires, que fija plazos de negociación hasta octubre. La parálisis de las plantas afecta directamente la economía de ciudades enteras del interior bonaerense y de Entre Ríos, donde la empresa recortó más de 1.700 puestos en los últimos dos años.

Temas Salarios

acreedores