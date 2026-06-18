Dólar hoy: a cuánto cerró este jueves 18 de junio

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cerró a $1.435 para la venta, mientras el mercado cambiario siguió atento a la suba del oficial y a la acumulación de reservas del Banco Central.

El dólar oficial minorista cerró a $1.420 para la compra y a $1.470 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.470,01 para la venta.

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.451.

El dólar blue cerró a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cerró a $1.508,07 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3.9% .

El dólar MEP cerró a $1.468,38 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2% .

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 18 de junio

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.911.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 18 de junio

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.506,36, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 18 de junio

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s62.636, según Binance.