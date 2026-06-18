MSCI pone a prueba a la Argentina y define si avanza en un movimiento clave para el futuro del mercado local + Agregar ámbito en









El índice de Morgan Stanley publicará este jueves su Revisión Global de Accesibilidad a los Mercados, el primer paso antes de definir si Argentina puede iniciar el camino para abandonar la categoría de “Standalone Market”.

El índice MSCI es clave para los países.

Esta tarde, Morgan Stanley Capital International (MSCI) difundirá su Global Market Accessibility Review, un informe clave para el mercado argentino que podría marcar el inicio del proceso para abandonar la categoría de "Standalone Market", el escalón más bajo dentro de la clasificación global de mercados.

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La publicación será observada de cerca por inversores y analistas, ya que funcionará como la antesala del Annual Market Classification Review, previsto para el próximo 24 de junio, cuando MSCI definirá si Argentina reúne las condiciones para ingresar en un período formal de consulta orientado a una futura reclasificación.

Actualmente, Argentina integra el grupo de mercados aislados junto a economías como Jamaica, Trinidad y Tobago, Panamá, Nigeria, Líbano, Bosnia, Ucrania y Zimbabue. El objetivo del mercado es avanzar al menos hacia la categoría de mercado de frontera, una instancia intermedia antes de aspirar a recuperar el estatus de mercado emergente que perdió en 2021 tras la reinstalación de los controles cambiarios y las restricciones a los movimientos de capitales.

Embed Esta tarde, MSCI publicará su Revisión Global de Accesibilidad a los Mercados (Global Market Accessibility Review). Es el paso previo al informe que se publicará el próximo martes, el Informe Anual de Clasificación de Mercados (Annual Market Classification Review), que confirmará… pic.twitter.com/C9P1c5Jqyt — Sebastian Maril (@SebastianMaril) June 18, 2026

Los índices elaborados por MSCI son una referencia central para los grandes fondos internacionales, ya que muchos inversores institucionales replican estas carteras de manera obligatoria o las utilizan como benchmark para sus decisiones de inversión. Por eso, cuando un país es promovido o degradado de categoría, suele producirse un importante movimiento de capitales hacia o desde ese mercado, a medida que los fondos ajustan sus posiciones.

Argentina fue excluida de los índices más relevantes en 2021 tras perder la categoría de mercado emergente. Una eventual reclasificación implicaría una mayor visibilidad para los activos locales y podría abrir la puerta al ingreso de nuevos flujos de inversión. En particular, las acciones argentinas volverían a formar parte del radar de numerosos fondos globales que hoy no pueden invertir en el país debido a las restricciones de clasificación. Dólares Argentina fue excluida de los índices más relevantes en 2021 tras perder la categoría de mercado emergente. Pexels Qué significa que la Argentina podría mejorar su calificación a ser "Mercado de Frontera" Ser Standalone (o mercado independiente) según el MSCI es la más baja categoría financiera que clasifica a un país. Lo deja fuera de los mercados desarrollados, emergentes o de frontera. Representa un "limbo" para economías con restricciones severas de capital, baja liquidez o inestabilidad, lo que provoca la exclusión de los principales fondos de inversión globales y limita el ingreso de capitales extranjeros. La categoría que le sigue es el Mercado de Frontera que significa que un país es clasificado como una economía en desarrollo con un mercado de capitales menos avanzado, más pequeño, ilíquido y con mayor riesgo que los mercados emergentes, pero con un desarrollo superior a los países menos adelantados. Están en esta categoría países como Croacia, Marruecos y Sri Lanka. Los Mercados Emergentes como Brasil, Chile, Colombia, Perú y México, presentan un buen tamaño y liquidez del mercado accionario, profundidad y diversidad de emisores, acceso para inversores extranjeros, infraestructura de negociación y liquidación, transparencia regulatoria y protección legal de inversores. Por último, el Mercado Desarrollado significa un país cuya bolsa y sistema financiero cumplen criterios altos de profundidad, liquidez, accesibilidad y estabilidad. Algunos de los ejemplos son: Estados Unidos, Reino Unido, Japón, Alemania, Francia, Canadá, Australia, Suiza, Países Bajos, y Suecia.