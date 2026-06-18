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Esta tarde el MSCI Inc. difundirá su Global Market Accessibility Review, un informe clave para el mercado argentino que podría marcar el inicio del proceso para abandonar la categoría de "Standalone Market".

En el plano internacional, el petróleo Brent acumula una caída cercana a u$s17 por barril en apenas cuatro ruedas. Depositphotos

Los bonos en dólares registran mayoría de subas mientras que el riesgo país se ubica en 435 puntos, ante un mejor contexto internacional por el acuerdo entre Irán y Estados Unidos. Esta tarde, MSCI Inc. difundirá su Global Market Accessibility Review, un informe clave para el mercado argentino que podría marcar el inicio del proceso para abandonar la categoría de "Standalone Market"

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La publicación será observada de cerca por inversores y analistas, ya que funcionará como la antesala del Annual Market Classification Review, previsto para el próximo 24 de junio, cuando MSCI definirá si Argentina reúne las condiciones para ingresar en un período formal de consulta orientado a una futura reclasificación.

En el plano internacional, el petróleo Brent acumula una caída cercana a u$s17 por barril en apenas cuatro ruedas. El mercado apuesta a una reapertura del Estrecho de Ormuz tras avances en las negociaciones entre EE.UU. e Irán. Sin embargo, analistas advierten que la normalización podría demorar y generar volatilidad si el acuerdo se retrasa.

A nivel local, los precios mayoristas avanzaron 2,5% en mayo, superando al IPC de 2,1%. Energía, combustibles, químicos y alimentos explicaron gran parte de la suba. "Esto muestra que aún persisten presiones de costos en la economía", explicaron desde Inviu.

S&P Merval y ADRs El S&P Merval avanza 1,4% a 3.338.324,830 puntos básicos y, entre las acciones líderes que más avanzan se encuentran Grupo Supervielle (+4,2%), BBVA (+4%), y Banco Macro (+3,3%). Dentro de los ADRs los que más avanzan son: BBVA (+4,5%), y Grupo Supervielle (+3,3%).