Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 18 de junio

El dólar oficial superó los $1.440 este miércoles 17 de junio, mientras que los paralelos también registraron leves subas durante la jornada. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) sigue mostrando una desaceleración en su ritmo de compras, lo cual empieza a reflejar el fin de la estacionalidad positiva tras la cosecha gruesa.
Irán cobrará impuestos a los barcos que crucen el estrecho de Ormuz después de 60 días
Uno de los principales negociadores iraníes aseguró que Teherán ejercerá su soberanía sobre el estratégico paso marítimo y anticipó que los buques deberán pagar por utilizarlo. La declaración llega a dos días de la firma del memorando de entendimiento con EEUU.