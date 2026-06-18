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18 de junio 2026 - 09:14

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 18 de junio

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial superó los $1.440 este miércoles 17 de junio, mientras que los paralelos también registraron leves subas durante la jornada. Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) sigue mostrando una desaceleración en su ritmo de compras, lo cual empieza a reflejar el fin de la estacionalidad positiva tras la cosecha gruesa.

Mientras tanto, los activos argentinos operaron dispares, ya que el S&P Merval creció pero cedieron los bonos. Sucedió en una mala jornada para los mercados internacionales, a raíz de una posible suba de tasas por parte de la Fed y cierto recalentamiento de la tensión en Medio Oriente.

Este jueves 18 de junio, el INDEC da a conocer el informe de Intercambio Comercial Argentino (ICA) del mes de mayo, la encuesta de supermercados, autoservicios mayoristas y la Encuesta Industrial y expectativas empresariales. A nivel internacional se espera decisiones de tasas de interés del Banco de Inglaterra y del Banco Nacional Suizo.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 18 de junio

El dólar oficial minorista cotiza a $1.400 para la compra y a $1.450 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.461,27 para la venta.

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