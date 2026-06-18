El dólar oficial acumula su tercera suba consecutiva y se acerca a los $1.450

La autoridad monetaria adquirió apenas u$s34 millones el pasado miércoles, el monto más bajo desde abril, mientras las reservas cayeron por el retroceso del oro.

El dólar oficial registra su tercera suba consecutiva y se acerca a los $1.450 este jueves. El Banco Central (BCRA) redujo significativamente el ritmo de compras de divisas y concretó su menor intervención compradora desde comienzos de abril .

El tipo de cambio mayorista sube $6,5 a $1.448 para la venta a en el a nivel mayorista. Así, la cotización se mantuvo lejos del techo del esquema de bandas cambiarias, que hoy se ubica a $1.788,47, con una brecha del 23,5%.

Los contratos de futuros operaron con mayoría de subas de hasta el 0,7% en los tramos de 2026. El mercado local "pricea" que el dólar mayorista se ubicará a $1.456,5 para fines de junio y que lo hará a $1.623,5 para fin de año.

En tanto, el dólar minorista subió a $1.470 para la venta en el Banco Nación (BNA) , lo que llevó al dólar tarjeta a ubicarse a $1.911. En tanto, de acuerdo al promedio de entidades financieras relevadas por el BCRA , la divisa se posicionó a $1.467,51 para la venta.

Entre los paralelos, el contado con liquidación (CCL) opera a $1.509,69 y el MEP lo hace a $1.465,47. El dólar blue se sostiene $1.475, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

La autoridad monetaria adquirió apenas u$s34 millones en el mercado oficial de cambios el pasado miércoles, equivalente al 6% del volumen operado durante la rueda, que alcanzó los u$s607 millones. Si bien el resultado permitió extender el saldo positivo del mes hasta los u$s986 millones y elevar las compras netas acumuladas en 2026 a u$s10.655 millones, el dato reflejó una participación mucho más reducida respecto de la observada durante abril y mayo.

En paralelo, las reservas internacionales brutas retrocedieron u$s147 millones y finalizaron en u$s47.508 millones. La principal explicación estuvo vinculada al fuerte descenso del precio del oro, que cayó 2,3% en la jornada y habría generado una pérdida contable cercana a los u$s200 millones dentro del balance del BCRA.

Los operadores atribuyen el reciente movimiento a un reacomodamiento de la oferta y demanda de divisas luego de varias semanas marcadas por una abundante liquidación de dólares provenientes del agro, la energía y la minería.

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El dólar, con leves subas

El dólar minorista promedio relevado por el Banco Central cerró en $1.461,27, mientras que en el Banco Nación la cotización se ubicó en torno a los $1.455 para la venta. Entre los dólares financieros, el MEP finalizó prácticamente estable en $1.454,09 y el contado con liquidación retrocedió 0,5% hasta $1.488,78.

El protagonista de la jornada volvió a ser el dólar blue. La cotización informal avanzó hasta los $1.475 para la venta y alcanzó su valor más elevado desde el 29 de enero. Con esta suba acumuló tres ruedas consecutivas en terreno positivo y consolidó la recuperación iniciada durante la última semana.

A pesar de este movimiento, la brecha cambiaria continúa en niveles históricamente bajos. La diferencia entre el blue y el dólar mayorista se ubicó apenas en 2,3%, mientras que la distancia frente al contado con liquidación se mantuvo reducida.

En el mercado de futuros también predominó una dinámica alcista, aunque sin sobresaltos. Los contratos registraron avances moderados a lo largo de toda la curva, mientras las tasas implícitas continúan reflejando expectativas de devaluación contenidas para los próximos meses.

Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), los analistas proyectan un dólar mayorista de $1.658 para diciembre, una suba que continuaría ubicándose por debajo de la inflación esperada para el mismo período.

Más allá de la estabilidad actual, el mercado sigue atento a varios factores que podrían influir sobre la dinámica cambiaria durante la segunda mitad del año. Entre ellos aparecen la evolución de la liquidación agrícola, el nivel de demanda privada de dólares, la continuidad de las compras del Banco Central y el incremento de gastos en moneda extranjera asociado al Mundial.

Por ahora, el equilibrio cambiario continúa apoyado en una combinación de mayor oferta proveniente del sector exportador, el aporte creciente de la energía y la minería, una demanda importadora más moderada y la persistencia de las compras oficiales.

Sin embargo, algunos informes privados advierten que parte de la mejora observada en el frente cambiario también estuvo asociada a una menor actividad industrial y a una reducción de la demanda de divisas para importaciones, un factor que podría modificarse si la economía consolida su recuperación durante los próximos meses.