Florencia Peña dejó Luzu TV tras difundir una falsa información sobre la familia Messi: "Estoy muy avergonzada"

La conductora anunció su salida luego de que el canal desvinculara a los responsables de haber anunciado al aire la falsa muerte del padre de Lionel Messi.

Florencia Peña anunció que dará un paso al costado de Luzu TV después de la difusión de una falsa información durante una emisión de El Show del Verano, donde se afirmó al aire que había muerto Jorge Messi , padre de Lionel Messi . La decisión se conoció luego de que el canal publicara un comunicado en el que lamentó lo ocurrido y confirmó la desvinculación de los responsables involucrados.

A través de un mensaje en sus redes sociales, la actriz y conductora pidió disculpas públicamente y aseguró sentirse “muy avergonzada” por haber sido “el vehículo” de una información que terminó generando dolor en el entorno del futbolista argentino.

“Pido perdón a la familia Messi por el momento espantoso que imagino que están viviendo. Estoy muy avergonzada de haber sido el vehículo para este dolor ”, escribió Peña en su descargo.

En su publicación, Florencia Peña aseguró que la información le fue transmitida durante el vivo como si estuviera chequeada por parte de la producción del programa. “Tengo que aclarar que esta falsa información me fue brindada en medio del vivo como chequeada por cucaracha por la producción del programa y yo confié”, explicó la conductora.

De todos modos, Peña reconoció su responsabilidad en lo ocurrido y confirmó su salida de Luzu TV: “Aún así me hago cargo de que soy parte del error y es por eso que decidí dar un paso al costado y concluir mi participación en Luzu”. La actriz cerró su mensaje con un nuevo pedido de disculpas: “Vuelvo a pedir perdón de corazón, me equivoqué”.

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El comunicado de Luzu TV tras el error al aire

La señal encabezada por Nicolás Occhiato emitió un comunicado este jueves en el que expresó su repudio a la difusión de información sensible sin la verificación correspondiente.

“Desde Luzu TV lamentamos profundamente lo ocurrido al aire en el programa El Show del Verano. Para nuestro canal es inadmisible la difusión de información sensible sin la debida verificación previa”, sostuvo el texto publicado por la señal.

En ese mismo mensaje, el canal confirmó que tomó medidas internas: “Las autoridades de Luzu TV han tomado la decisión de desvincular a todos los responsables involucrados y Florencia Peña tomará la decisión de dar un paso al costado”. Además, Luzu TV reafirmó su “compromiso con una comunicación responsable, respetuosa y rigurosa”.

Antes del comunicado oficial del canal, Occhiato también se expresó en redes sociales y cuestionó con dureza lo ocurrido durante la transmisión. El fundador de Luzu TV aseguró que el episodio lo indignó y marcó distancia con la información difundida al aire.

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“Quiero expresar que lo que acaba de suceder al aire de LUZU me indigna igual que a todos ustedes, no me representan a mí ni a lo que queremos transmitir desde nuestro trabajo. Mi desacuerdo es total”, escribió Occhiato.

La salud de Jorge Messi: el comunicado de la familia de Lionel

Ante una serie de "versiones, rumores y especulaciones" circuladas en las últimas horas, la familia Messi expresó "su profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar".

En esa línea, aclararon que "únicamente su familia más cercana cuenta con información real y precisa sobre el estado de Jorge. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga" de ellos "no debe ser considerada válida ni veraz".

jorge y lionel messi La preocupación en la opinión pública comenzó cuando días atrás el jugador rompió el llanto tras el partido con Argelia.

"En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de su entorno no deberían ser objeto de especulación ni de interés mediático irresponsable. Agradecemos sinceramente las muestras de cariño, respeto y preocupación recibidas, y solicitamos que se preserve la privacidad, la confidencialidad y la intimidad de Jorge y de toda su familia durante este proceso", recalcaron. Por último, subrayaron que "cualquier novedad relevante será comunicada" por los canales correspondientes.

Frente a la preocupación por la salud de Jorge Messi, la familia del capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, emitió un comunicado en el que desmintió rumores difundidos por un sector de la prensa y aseguró que "evoluciona favorablemente".

El encuentro parecía ser una noche perfecta para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que inició el torneo con una victoria contundente. Messi fue la figura del equipo, convirtió los goles y además alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales.

Sin embargo, el momento más comentado llegó una vez terminado el partido. El delantero rosarino quedó quebrado en llanto sobre el césped y luego explicó que la emoción no estaba relacionada solamente con lo ocurrido dentro de la cancha. “Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Es ajeno a lo deportivo”, expresó ante los medios, sin brindar detalles sobre la situación que atraviesa.