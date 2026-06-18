Ante la preocupación por la salud de Jorge Messi, la familia desmintió rumores y aseguró que "evoluciona favorablemente"

La familia del capitán argentino emitió un comunicado ante versiones infundadas sobre la salud del padre del capitán de la Selección argentina.

La familia de Lionel Messi atraviesa un momento de preocupación mientras el entorno mantiene reserva sobre Jorge Messi.

Frente a la preocupación por la salud de Jorge Messi, la familia del capitán de la Selección argentina, Lionel Messi, emitió un comunicado en el que desmintió rumores difundidos por un sector de la prensa y aseguró que el padre del jugador "evoluciona favorablemente". Además, pidieron responsabilidad a la hora de informar.

Ante la situación que atraviesa el padre del "10", desde la familia dieron a conocer detalles sobre el estado de salud para desmentir versiones que circularon en las últimas horas que indicaban un agravamiento de su condición. Según informaron, se encuentra "bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta" , aunque evitaron precisar el cuadro que padece.

Asimismo, cargaron tintas contra "las versiones, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas" , sobre lo cual expresaron un "profundo malestar por la falta de sensibilidad, respeto y escrúpulos con la que algunas personas han tratado una situación estrictamente privada y familiar" .

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La familia de Lionel Messi confirmó que Jorge evoluciona favorablemente

Luego de varias horas de versiones y rumores sobre la salud de Jorge Messi, la familia de Lionel Messi emitió este jueves un comunicado oficial para llevar tranquilidad y explicar cuál es la situación actual del padre del capitán argentino.

En el mensaje, los familiares informaron que Jorge atraviesa “una situación de salud” y que actualmente se encuentra bajo seguimiento médico en Buenos Aires, mientras continúa su recuperación. Además, remarcaron que su evolución es favorable dentro del cuadro que presenta.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, expresaron en el comunicado.

A su vez, el entorno del futbolista manifestó su profundo malestar por la circulación de rumores y especulaciones durante las últimas horas. La familia cuestionó la falta de sensibilidad con la que algunas personas trataron un tema que consideran estrictamente privado.

También aclararon que solamente los integrantes más cercanos cuentan con información precisa sobre el estado de Jorge Messi y pidieron que cualquier dato que no provenga de sus canales oficiales no sea tomado como válido.

En el cierre del comunicado, la familia agradeció las muestras de apoyo recibidas y solicitó respeto, prudencia y privacidad mientras Jorge continúa atravesando este proceso médico. Además, indicaron que cualquier novedad importante será comunicada oportunamente.

MESSI LLANTO DSports

El llanto de Lionel Messi ante Argelia

El encuentro parecía ser una noche perfecta para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que inició el torneo con una victoria contundente. Messi fue la figura del equipo, convirtió los goles y además alcanzó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales.

Sin embargo, el momento más comentado llegó una vez terminado el partido. El delantero rosarino quedó quebrado en llanto sobre el césped y luego explicó que la emoción no estaba relacionada solamente con lo ocurrido dentro de la cancha. “Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Es ajeno a lo deportivo”, expresó ante los medios, sin brindar detalles sobre la situación que atraviesa.

Las versiones sobre el estado de salud de Jorge Messi

Con el paso de las horas comenzaron a circular diferentes informaciones relacionadas con el entorno familiar del futbolista. La ausencia de Jorge Messi en las tribunas durante el debut llamó la atención y rápidamente aparecieron versiones que indicaban que el padre y representante del jugador estaría atravesando un problema de salud.

Según trascendidos, Jorge Messi se encontraría internado en Buenos Aires, aunque hasta el momento no hubo un comunicado oficial que confirme la situación ni detalles precisos sobre su estado.

En ese contexto, el periodista Eduardo Feinmann brindó información en Radio Mitre y señaló que “desde el año pasado tiene un problema bastante grave de salud y esta semana hubo algunas situaciones que empeoraron un poquitito más su estado”.

La noticia tomó mayor relevancia por el lugar que Jorge ocupa en la vida de Lionel. Desde los primeros años del futbolista en Rosario, su llegada a Barcelona cuando era adolescente y el manejo de distintos aspectos de su carrera, su padre fue una pieza fundamental en el camino que convirtió a Messi en una leyenda del fútbol mundial.

jorge y lionel messi Jorge Messi acompañó gran parte del camino profesional de su hijo desde el inicio de su carrera.

El mensaje de Celia Cuccittini

Mientras crecía la incertidumbre, una comunicación de Celia Cuccittini, madre del capitán argentino, llevó algo de tranquilidad dentro del hermético panorama que rodea a la familia.

La periodista Mariana Brey contó que tuvo contacto con la madre de Messi luego del partido frente a Argelia y que recibió un mensaje en medio de la emoción por la actuación del delantero.

“Me contestó al toque. Me dijo que estaban muy emocionados, que estaban disfrutando. Estaban felices, felices”, relató la periodista al explicar la respuesta de Celia.

Por ahora, la delegación argentina y el círculo cercano de Messi mantienen una postura de absoluta reserva sobre la situación. La intención es cuidar la tranquilidad del capitán mientras el equipo continúa su participación en el Mundial 2026 y se prepara para sus próximos desafíos.

La figura de Jorge Messi vuelve a quedar en el centro de la escena por el vínculo profundo que mantiene con su hijo. Más allá de los goles y los récords, el momento recordó que detrás del futbolista más importante de la Selección Argentina también existe una historia familiar que lo acompaña desde sus primeros pasos.